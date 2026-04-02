Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 2 April 2026 : Potensi Hujan Ringan hingga Sedang

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PRAKIRAAN cuaca Batam hari ini 2 April 2026 didominasi awan mendung sepanjang hari ini, Kamis (2/4). Kondisi ini disertai dengan potensi hujan ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari.
Berdasarkan pola cuaca awal April, wilayah Batam umumnya mengalami peningkatan tutupan awan dan kelembapan udara yang cukup tinggi. Suhu udara hari ini diperkirakan berada di kisaran 26 hingga 29 derajat Celsius, dengan kondisi udara terasa hangat dan agak lembap.
Pada pagi hari, cuaca di Batam cenderung berawan dengan peluang hujan yang masih relatif kecil. Namun, memasuki siang hari, awan diprediksi semakin tebal dan berpotensi menurunkan hujan di beberapa wilayah. Hujan ringan hingga sedang juga masih mungkin terjadi pada sore hingga menjelang malam.
Selain itu, angin diperkirakan bertiup dengan kecepatan ringan hingga sedang. Kondisi ini dinilai masih aman, namun tetap perlu diwaspadai terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut di sekitar perairan Batam.
Prakirawan dari BMKG di Bandara Hang Nadim menyampaikan, kondisi atmosfer saat ini cukup labil akibat tingginya kelembapan udara dan adanya pergerakan massa udara di wilayah Kepulauan Riau.
“Pertumbuhan awan konvektif berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari, yang dapat memicu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Batam,” ujarnya, Kamis (2/4).
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat perlu mewaspadai kemungkinan hujan yang terjadi secara tiba-tiba serta potensi angin kencang sesaat saat hujan berlangsung.
Sejumlah warga Batam mengaku sudah mulai mengantisipasi perubahan cuaca tersebut. Dini , 34, warga Kecamatan Batam Kota, mengatakan dirinya kini selalu membawa payung saat beraktivitas.
“Sekarang cuaca tidak menentu, pagi panas tapi siang bisa langsung hujan. Jadi harus siap-siap,” katanya.
Hal serupa disampaikan Anis, 41, seorang pengemudi ojek online di kawasan Nagoya. Ia mengaku cuaca mendung cukup memengaruhi pekerjaannya sehari-hari.
“Kalau hujan biasanya orderan memang naik, tapi di jalan jadi lebih berisiko. Harapannya cuaca bisa lebih stabil,” ujarnya.Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Disarankan untuk membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. (H-4)
