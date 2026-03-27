Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 27 Maret 2026 : Hujan Ringan Berpotensi Turun Siang hingga Sore

STASIUN Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandara Hang Nadim menyampaikan prakiraan cuaca Batam hari ini 27 Maret 2026 didominasi oleh cuaca berawan dengan potensi hujan ringan yang terjadi pada siang hingga sore hari.

Sejak pagi hari, langit di sebagian besar wilayah Batam terpantau berawan dengan intensitas sinar matahari yang tidak terlalu kuat. Kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga menjelang siang, sebelum kemudian terjadi peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan ringan di sejumlah titik.

Prakirawan BMKG Hang Nadim Batam menjelaskan bahwa kondisi atmosfer saat ini menunjukkan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, disertai labilitas atmosfer yang mendukung proses pembentukan awan hujan.

“Kelembapan udara yang tinggi serta adanya pemanasan permukaan pada siang hari menjadi faktor utama terbentuknya awan konvektif. Hal ini yang memicu potensi hujan ringan, terutama pada siang hingga sore hari,” ujarnya, Jumat (27/3).

Ia menambahkan bahwa hujan yang terjadi diperkirakan bersifat lokal dan tidak merata di seluruh wilayah Batam. Dengan demikian, ada kemungkinan beberapa daerah mengalami hujan sementara wilayah lain tetap berawan.

Dari sisi suhu udara, BMKG memprakirakan suhu di Batam berada pada kisaran 25 hingga 30 derajat Celsius. Sementara itu, tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90 persen, yang membuat kondisi udara terasa cukup lembap sepanjang hari.

Selain itu, kecepatan angin di wilayah Batam umumnya bertiup lemah hingga sedang, sehingga tidak menimbulkan gangguan berarti bagi aktivitas masyarakat maupun transportasi. Jarak pandang juga dilaporkan dalam kondisi baik, sehingga aktivitas penerbangan di Bandara Hang Nadim Batam masih berjalan normal tanpa hambatan cuaca yang signifikan.

BMKG Hang Nadim Batam juga menegaskan bahwa kondisi cuaca seperti ini masih tergolong wajar untuk wilayah Kepulauan Riau, yang saat ini berada dalam periode dengan potensi pembentukan awan hujan yang cukup tinggi.

“Kondisi ini merupakan bagian dari dinamika atmosfer yang umum terjadi di wilayah pesisir dan kepulauan seperti Batam, terutama saat kelembapan udara meningkat,” jelasnya.

Meski tidak ada potensi cuaca ekstrem yang signifikan, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan.

Di sisi lain, para nelayan dan pelaku transportasi laut juga diminta untuk tetap memperhatikan informasi cuaca terkini, mengingat perubahan cuaca di wilayah perairan dapat terjadi dengan cepat.

BMKG Hang Nadim Batam memastikan akan terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara intensif serta memberikan pembaruan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran resmi.

Dengan adanya informasi prakiraan cuaca ini, diharapkan masyarakat dapat merencanakan aktivitas harian dengan lebih baik serta mengantisipasi potensi hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. (H-4)