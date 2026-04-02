Farhan Pastikan WFH tak Ganggu Pelayanan Publik di Kota Bandung

Wali Kota Bandung Farhan

WALI Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik di Kota Bandung. Dia menegaskan bahwa skema kerja ini hanya diperuntukkan bagi ASN yang tugasnya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Sementara ASN yang bertugas di dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan berkantor secara fisik. "ASN yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik akan tetap ada di kantor. Jadi seperti di mal pelayanan publik (MPP), puskesmas, layanan kesehatan, hingga sekolah, tidak ada yang menggunakan sistem jarak jauh," kata Farhan di Bandung, Kamis (2/4).

Untuk menjamin produktivitas, Farhan menjelaskan bahwa seluruh ASN yang menjalankan WFH telah dibekali dengan perangkat dan sistem absensi digital yang mumpuni. Pengawasan pun dilakukan secara berjenjang dan ketat.

Baca juga : Ditjen Pemasyarakatan Siapkan Skema WFH Imbas Penghematan Energi

"Semua sudah dilengkapi sistem untuk absen dan akan diawasi langsung oleh atasannya masing-masing," katanya. Berbeda dengan staf operasional, Farhan mewajibkan seluruh jajaran pimpinan untuk tetap hadir secara fisik di kantor.

Ini dirasa penting untuk memantau situasi pelayanan secara langsung. Menariknya, Farhan juga menginisiasi gerakan bersepeda ke kantor setiap hari Jumat bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Meski belum bersifat wajib bagi seluruh pegawai, dia ingin menguji efektivitas penggunaan sepeda sebagai moda transportasi menuju kantor. "Seluruh pimpinan tetap harus ngantor secara fisik karena kita mesti mengontrol semua situasi. Tapi untuk hari Jumat, saya sudah janjian dengan forkopimda untuk berangkat menggunakan sepeda," jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran ASN yang rumahnya cukup jauh untuk bersepeda, Farhan justru memberikan motivasi dari sisi kesehatan. "Ada yang tanya kalau rumahnya jauh tetap pakai sepeda? Saya bilang tetap, malah lebih sehat," katanya. (H-2)

