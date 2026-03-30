bank bjb Hadirkan Promo Spesial Bandoeng 10K, Lari Seru sambil Menabung

Promo bank bjb Bandoeng 10K

BANK bjb kembali menghadirkan inovasi menarik melalui program promo bank bjb Bandoeng 10K yang memberikan kesempatan mendapatkan tiket lari dengan cara yang mudah dan terjangkau. Program ini dirancang untuk menjangkau para pelari sekaligus masyarakat luas yang ingin menikmati pengalaman berlari di Kota Bandung.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian The Ultimate 10K Series 2026 yang digagas bank bjb bersama Kompas serta Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya menggabungkan olahraga, pariwisata, dan ekonomi dalam satu ekosistem yang saling terhubung. bank bjb Bandoeng 10K menjadi seri pembuka dari total empat kota dalam rangkaian tersebut, yang akan digelar di Tangerang, Bandung, Semarang, dan Surabaya sepanjang tahun 2026.

Kegiatan bank bjb Bandoeng 10K berlangsung pada tanggal 17 Mei 2026 dengan lokasi start dan finish di Kantor Pusat bank bjb hingga Balai Kota Bandung. Melalui program promo ini, bank bjb memberikan tiket lari kepada nasabah maupun calon nasabah yang mengikuti skema program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Periode program berlangsung mulai 17 Maret 2026 hingga 9 April 2026, selama kuota masih tersedia, dengan total kuota sebanyak 250 tiket lari yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Program ini terbuka bagi nasabah baru maupun nasabah existing, sehingga memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam event lari bergengsi ini.

Untuk ikut promo ini, syaratnya juga sangat mudah. Cukup menabung atau menempatkan dana sesuai skema yang tersedia yaitu melalui skema bjb Tandamata Rencana, lock dana bjb Tandamata dan bjb prioritas

Setelah memenuhi persyaratan, peserta akan menerima kode voucher yang dapat digunakan untuk melakukan redeem pada website pendaftaran bank bjb Bandoeng 10K.

Melalui program ini, bank bjb tidak hanya menghadirkan kemudahan akses untuk mengikuti event lari, tetapi juga mendorong budaya menabung di masyarakat. Kehadiran bank bjb Bandoeng 10K menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati keseruan berlari di Kota Bandung yang dikenal dengan suasana sejuk, budaya khas, dan daya tarik wisatanya.

Event ini juga diharapkan mampu menghadirkan pengalaman sport tourism yang unik, sekaligus memperkuat daya tarik Kota Bandung sebagai destinasi olahraga dan pariwisata. Melalui program promo bank bjb Bandoeng 10K, masyarakat tidak hanya mendapatkan kesempatan berlari, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membangun kebiasaan finansial yang lebih baik sekaligus menikmati pengalaman olahraga yang berkesan. (Adv)