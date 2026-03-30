bank bjb Hadirkan Promo Bundling Ultimate 10K, Cara Mudah Dapat Tiket Lari sambil Menabung

Paket bundling bank bjb The Ultimate 10K Series(Doc bank bjb)

BANK bjb kembali menghadirkan inovasi unik melalui program promo The Ultimate 10K Series yang dirancang untuk memberikan pengalaman berlari lintas kota sekaligus kemudahan akses bagi masyarakat melalui skema bundling finansial yang sederhana. Program ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus memberikan nilai tambah melalui integrasi layanan perbankan dengan aktivitas olahraga yang semakin diminati.

Melalui pendekatan inovatif, bank bjb bersama Kompas dan Pemerintah Daerah setempat memperkenalkan Program Bundling 4 Kota yang memungkinkan peserta mendapatkan slot lari di seluruh rangkaian The Ultimate 10K Series hanya melalui satu program menabung. Konsep ini memberikan lebih dari satu cara bagi masyarakat untuk mengamankan slot race sekaligus menghadirkan solusi praktis untuk mengikuti seluruh seri di empat kota berbeda.

The Ultimate 10K Series merupakan ajang lari multi kota yang pada tahun 2026 diselenggarakan di Bandung, Surabaya, Tangerang, dan Semarang dengan sistem reward terintegrasi. Peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh empat seri akan tercatat dalam daftar eksklusif The Ultimate 10K Experience dan berhak mendapatkan medali khusus sebagai simbol dedikasi dan konsistensi.

Rangkaian ini akan dimulai melalui bank bjb Bandoeng 10K di Kota Bandung pada 17 Mei 2026. Selanjutnya, Suroboyo 10K akan digelar di Kota Surabaya pada 7 Juni 2026. Seri ketiga akan berlangsung melalui Tangerang 10K di Kota Tangerang pada 13 September 2026.

Rangkaian akan ditutup dengan Semarang 10K di Kota Semarang pada 13 Desember 2026. Pelari yang berhasil menyelesaikan seluruh empat seri race secara otomatis akan tercatat dalam daftar prestisius The Ultimate 10K Experience dan berhak mendapatkan medali eksklusif sebagai symbol dedikasi dan konsistensi.

Melalui empat kota ini, peserta akan merasakan pengalaman berlari dengan suasana yang berbeda mulai dari karakter heritage, urban modern, hingga pesisir. Setiap kota juga menghadirkan latar budaya, pariwisata, serta dinamika ekonomi lokal yang memberikan daya tarik tersendiri bagi peserta maupun wisatawan.

Program promo ini berlangsung pada periode 17 Maret 2026 hingga 9 April 2026 dengan kuota terbatas. Program ini terbuka bagi nasabah baru maupun existing dengan skema program bjb Prioritas melalui produk Tabungan, Deposito atau Wealth Management.

Setelah memenuhi persyaratan, nasabah akan mendapatkan kode voucher untuk redeem pada website pendaftaran The Ultimate 10K Series Powered by bank bjb. Program ini tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabungkan dengan program promosi lainnya.

Ajang The Ultimate 10K Series Powered by bank bjb tidak sekadar menghadirkan kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi platform kolaborasi yang menghubungkan empat kota strategis di Pulau Jawa yaitu Tangerang, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Keempat kota tersebut membentuk satu koridor pertumbuhan ekonomi dari barat hingga timur Pulau Jawa dengan karakteristik yang saling melengkapi mulai dari pusat industri modern, ekonomi kreatif, distribusi niaga, hingga penggerak ekonomi kawasan timur.

Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, bank bjb melihat sinergi antar kota ini sebagai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi bank bjb sebagai Bank Pilihan Utama Anda yang diwujudkan melalui penguatan solusi keuangan bernilai tambah, transformasi digital, keunggulan operasional, serta perluasan akses keuangan.

Saat ini jaringan bank bjb telah tersebar di 15 provinsi di Indonesia termasuk di Jawa Tengah melalui Semarang dan di Jawa Timur melalui Surabaya. Dalam setiap penyelenggaraan, bank bjb tidak hanya hadir sebagai sponsor tetapi juga menjadi bagian integral dari ekosistem acara dengan menghadirkan berbagai produk dan layanan perbankan.

Kemudahan transaksi selama acara juga didukung oleh layanan digital banking DIGI bank bjb yang memungkinkan berbagai kebutuhan pembayaran dilakukan secara praktis dan cepat. bank bjb turut melibatkan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari ekosistem acara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Melalui The Ultimate 10K Series, bank bjb membangun ekosistem sport tourism yang menghubungkan olahraga, pariwisata, dan ekonomi dalam satu rangkaian terintegrasi. Dengan semangat Tandamata Untuk Negeri, ajang ini menjadi lebih dari sekadar lomba lari tetapi juga ruang kolaborasi dan penggerak ekonomi lokal. (Adv)