GoPay Kini Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Jaringan ATM BRI dan bank bjb

PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Danantara melalui Holding BUMN Danareksa, mendukung perluasan layanan tarik tunai tanpa kartu (cardless cash withdrawal) bagi pengguna GoPay melalui kemitraan strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb). Inisiatif ini hadir menjelang perayaan Lebaran Idulfitri 2026, di tengah proyeksi pergerakan masyarakat nasional yang diperkirakan mencapai 143,9 juta jiwa. Melalui kolaborasi ini, pengguna GoPay kini dapat melakukan tarik tunai saldo tanpa kartu di seluruh jaringan ATM BRI dan bank bjb yang tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia.

Di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi digital, uang tunai tetap memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, terutama untuk transaksi di pasar tradisional, transportasi lokal, hingga tradisi berbagi di kampung halaman yang sering kali berada di luar pusat kota.

Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang tunai nasional pada periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total penyediaan uang tunai layak edar mencapai lebih dari Rp185 triliun.

Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius menjelaskan kerja sama ini semakin memperluas jaringan tarik tunai saldo GoPay. Kini, GoPay tidak hanya sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna. "Yakni, dengan mencairkan saldo secara praktis di ATM BRI dan bank bjb terdekat di seluruh Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi.

Kelvin menambahkan, masyarakat bisa mengunduh aplikasi GoPay untuk akses ke layanan finansial yang lebih lengkap dan aman. Hadir dengan ukuran ringan, aplikasi GoPay menawarkan berbagai keuntungan, mulai gratis transfer instan ke mana saja hingga 100 kali per bulan dan pembayaran berbagai tagihan rutin seperti paket data dan token listrik dengan harga selalu murah.

Direktur Teknologi Informasi BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menegaskan, infrastruktur jaringan luas yang dimiliki BRI menjadi fondasi utama keberhasilan layanan ini. Dengan lebih dari 19 ribu ATM dan CRM tersebar di seluruh Indonesia, masyarakat tetap bisa mencairkan saldo GoPay secara praktis, aman, dan tanpa hambatan, bahkan di lokasi yang jauh dari pusat kota.

“Melalui konsep jaringan terbuka dan terintegrasi, BRI memperkuat ekosistem keuangan digital nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan dukungan infrastruktur ini memudahkan masyarakat, termasuk para pemudik, untuk tetap memiliki akses terhadap kebutuhan uang tunai selama Lebaran di berbagai daerah yang mereka kunjungi.

Selain itu, sistem interoperabilitas yang dimiliki mendukung transaksi yang berjalan lancar dan aman, termasuk integrasi ke jaringan ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan Link. Dengan sistem yang saling terhubung ini, transaksi tarik tunai melalui aplikasi GoPay semakin mudah, cepat, dan tepercaya, memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional.

Di sisi lain, kemitraan dengan bank bjb turut memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan uang tunai di wilayah dengan mobilitas mudik yang tinggi. Berdasarkan proyeksi angkutan Lebaran 2026, Jawa Barat diperkirakan menjadi daerah asal pemudik terbesar dengan lebih dari 30 juta orang, sekaligus jalur utama menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, begitu juga sebaliknya.

Plt. Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen bank bjb dalam memperkuat ekosistem digital sekaligus menghadirkan solusi transaksi yang lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia. Dengan jaringan ATM yang tersebar luas, layanan ini dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna GoPay maupun nasabah bank bjb.

Direktur Jalin Eko Dedi Rukminto menuturkan, pihaknya berupaya menjaga interkoneksi sistem agar berjalan optimal, sehingga setiap transaksi tarik tunai GoPay di ATM BRI dan bank bjb dapat dilakukan secara aman dan tanpa hambatan.

“Ke depan, integrasi ini juga membuka peluang perluasan layanan ke jaringan ATM bank-bank yang tergabung dalam jaringan Link lainnya.

"Sehingga mempermudah masyarakat untuk menarik saldo tunai melalui aplikasi GoPay di mana pun,” tutup Eko. (E-4)