Atur Belanja Lebih Mudah dengan Cicilan BRING BRI Kartu Kredit

Ilustrasi(Dok BRI)

TAGIHAN kartu kredit yang menumpuk di akhir bulan kerap menjadi tantangan tersendiri. Belanja kebutuhan rumah tangga, gadget, hingga tiket perjalanan memang terasa praktis saat dilakukan, tetapi bisa terasa berat ketika seluruh tagihan datang dalam waktu bersamaan.

Di tengah kebutuhan yang makin beragam, fleksibilitas pembayaran menjadi hal yang penting. Salah satu opsi yang bisa dimanfaatkan adalah Cicilan BRING dari BRI Kartu Kredit.

Cicilan BRING adalah fitur yang memungkinkan transaksi dibayar secara bertahap dalam beberapa tenor. Dengan skema ini, nasabah tidak harus langsung menanggung seluruh nilai transaksi dalam satu tagihan sehingga arus kas bulanan bisa diatur dengan lebih nyaman. Keberadaan fitur tersebut menjadi relevan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, terutama saat harus membayar transaksi bernilai menengah hingga besar.

Dengan pilihan tenor mulai dari 3 hingga 24 bulan untuk kartu reguler, dan hingga 36 bulan dengan bunga 0 persen untuk pemegang BRI Kartu Kredit World Access serta Visa Infinite, nasabah punya ruang yang luas untuk mengatur pembayaran sesuai kondisi finansial masing-masing.

Manfaat utamanya sederhana, tapi tetap terasa nyata. Kebutuhan tidak perlu ditunda hanya karena nilai transaksinya besar. Pembayaran dapat dibagi ke dalam cicilan bulanan yang lebih terukur dan terencana, alih-alih mengeluarkan seluruh nilai belanja sekaligus.

Cicilan Langsung saat Bertransaksi

Cara paling praktis menikmati Cicilan BRING adalah mengajukannya langsung di titik transaksi. Bagi yang berbelanja secara offline, cicilan dapat diproses melalui mesin EDC BRI di merchant yang bekerja sama dengan BRI, cukup dengan menyampaikan kepada kasir bahwa pembayaran ingin dilakukan secara cicilan menggunakan kartu kredit. Kemudahan serupa tersedia pula untuk transaksi online.

Sejumlah merchant e-commerce yang telah bermitra dengan BRI menyediakan opsi Cicilan BRING langsung di halaman pembayaran, sehingga transaksi digital pun dapat langsung dicicil tanpa langkah tambahan setelah belanja selesai.

Skema bunga dan tenor di jalur tersebut mengikuti syarat dan ketentuan program yang sedang berjalan di tiap merchant. Nasabah disarankan memastikan detail cicilan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan transaksi.

Sudah Terlanjur Transaksi? Tetap Bisa Diubah Jadi Cicilan

Tidak sempat mengajukan cicilan saat bertransaksi bukan berarti kesempatan sudah tertutup. BRI menyediakan jalur konversi cicilan untuk transaksi ritel yang sudah tercatat. Ini berarti pembelian yang awalnya diproses sebagai transaksi biasa masih bisa diubah menjadi cicilan setelahnya.

Ada tiga kanal yang bisa digunakan. Pertama, melalui aplikasi BRImo. Di aplikasi ini, nasabah dapat memilih transaksi yang ingin dicicil dan menentukan tenornya secara mandiri kapan saja.

Kedua, nasabah dapat menghubungi Contact BRI di nomor 1500017 untuk dibantu prosesnya oleh petugas.

Ketiga, khusus pemegang BRI Kartu Kredit jenis co-branding, seperti Tokopedia Card atau Samsung Card, konversi cicilan juga dapat dilakukan langsung melalui fitur in-app di aplikasi mitra co-branding yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan, konversi cicilan hanya berlaku untuk transaksi berkategori ritel. Transaksi tarik tunai melalui ATM atau transaksi yang sebelumnya sudah pernah dicicil tidak dapat diajukan kembali untuk konversi.

Keuntungan Menggunakan Fitur Cicilan

Ada beberapa manfaat yang membuat fitur cicilan BRI Kartu Kredit relevan bagi nasabah yang aktif bertransaksi.

Pertama, pembayaran menjadi lebih fleksibel karena transaksi besar dapat dibagi ke dalam cicilan bulanan yang lebih terukur.

Kedua, pengeluaran bulanan menjadi lebih mudah dikelola karena tagihan tidak harus dibayar sekaligus.

Ketiga, pengajuan cicilan yang praktis karena dapat dilakukan melalui berbagai kanal layanan, mulai dari merchant, aplikasi, hingga contact center.

Pilihan tenor Cicilan BRING juga cukup beragam dan menyesuaikan jenis kartu. Kartu reguler memiliki tenor 3 hingga 24 bulan. Sementara, Mastercard Platinum, Mastercard World Access, dan Visa Infinite dapat mencapai 36 bulan, dengan skema bunga, minimal transaksi, dan admin fee yang berbeda sesuai jenis kartu.

Agar manfaat Cicilan BRING terasa maksimal, ada baiknya tenor yang dipilih disesuaikan dengan kemampuan pembayaran bulanan. Gunakan fitur ini untuk transaksi yang sudah direncanakan, bukan sekadar dorongan impulsif, supaya pengelolaan keuangan tetap sehat.

Pastikan juga transaksi selalu dilakukan di merchant resmi yang bekerja sama dengan BRI. Jaga kerahasiaan data kartu kredit agar keamanan akun tetap terlindungi

Dengan fleksibilitas dua jalur pengajuan dan berbagai kanal layanan yang mudah diakses, Cicilan BRING menjadikan BRI Kartu Kredit sebagai solusi pembayaran yang adaptif untuk berbagai kebutuhan transaksi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi bbri.id/cicilanbring atau hubungi Contact BRI di nomor 1500017 atau aplikasi BRI Credit Card Mobile. Ajukan BRI Kartu Kredit di bbri.id/applyccbri dan dapatkan beragam kemudahan serta penawaran spesial BRI Kartu Kredit. (RO/E-4)