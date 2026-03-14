Investasi Imbal Hasil Kompetitif, bank bjb Tawarkan SBN Ritel SR024

bank bjb kembali memperluas akses terhadap instrumen investasi dengan membuka penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri SR024. Produk investasi berbasis syariah ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi yang ingin mengelola keuangan secara cermat sekaligus memperoleh imbal hasil yang kompetitif.

Sebagai sub mitra distribusi resmi, bank bjb menghadirkan kemudahan bagi nasabah untuk berpartisipasi dalam investasi SBN Ritel secara praktis dan terpercaya. Kehadiran produk ini juga menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperluas partisipasi nasabah dalam investasi yang cermat dan produktif.

Untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah, pemesanan SR024 melalui bank bjb disertai program cashback dengan nilai hingga Rp13.000.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini menjadi insentif tambahan yang semakin meningkatkan daya tarik investasi SBN Ritel melalui bank bjb.

SBN Ritel seri SR024 hadir dengan dua pilihan tenor, yakni 3 tahun dan 5 tahun. Untuk tenor 3 tahun, produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 5,55% per tahun, sedangkan tenor 5 tahun memberikan imbal hasil sebesar 5,90% per tahun.

Kupon yang ditawarkan pada SR024 bersifat tetap atau fixed rate hingga jatuh tempo. Skema ini memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh pendapatan investasi secara stabil selama masa kepemilikan. Masa penawaran SR024 berlangsung mulai 6 Maret hingga 15 April 2026.

Proses pemesanan dapat dilakukan secara online melalui laman infobjb.id/sbn. Melalui platform ini, nasabah dapat mengakses informasi lengkap sekaligus melakukan pemesanan secara praktis tanpa harus datang ke kantor cabang. Nasabah dapat melakukan pembayaran pemesanan SR024 melalui layanan digital bank bjb.

Kemudahan akses digital ini menjadi bagian dari transformasi layanan bank bjb dalam menghadirkan pengalaman investasi yang lebih sederhana, mudah, dan efisien bagi nasabah.

Selain kemudahan proses, SR024 juga menawarkan tingkat imbal hasil yang kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah instrumen simpanan konvensional. Hal ini menjadikan SBN Ritel sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik bagi nasabah yang menginginkan keseimbangan.

Instrumen ini juga dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena diterbitkan dan dijamin oleh negara. Baik pokok investasi maupun pembayaran kupon dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan jaminan tersebut, risiko gagal bayar menjadi sangat rendah. Hal ini menjadikan SR024 sebagai pilihan investasi yang cermat, baik bagi investor pemula maupun investor yang telah berpengalaman.

Selain faktor keamanan, investasi pada SBN Ritel juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Dana yang dihimpun melalui penerbitan SBN akan digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Melalui investasi ini, masyarakat secara tidak langsung turut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk berbagai program strategis seperti pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga program sosial bagi masyarakat.

SR024 juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio investasi. Instrumen ini dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi untuk menjaga stabilitas nilai investasi dalam jangka menengah hingga panjang.

Diversifikasi portofolio menjadi penting dalam menghadapi dinamika pasar keuangan yang terus berubah. Kehadiran SBN Ritel memberikan alternatif instrumen investasi yang stabil di tengah berbagai pilihan investasi lainnya.

Selain itu, SR024 juga menawarkan potensi capital gain melalui perdagangan di pasar sekunder. Setelah melewati masa minimum holding period, investor memiliki peluang untuk memperjualbelikan instrumen ini sesuai dengan kondisi pasar.

Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi investor untuk mengelola portofolio investasinya secara lebih dinamis. Investor dapat mempertimbangkan strategi investasi yang sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka.

Selain memberikan akses investasi, bank bjb juga terus mendorong edukasi finansial bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat.

Melalui partisipasi dalam investasi SBN Ritel, nasabah tidak hanya berpotensi memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (RO/E-4)