Isu Kenaikan Harga BBM, Antrean Kendaraan di Sidoarjo Meluber ke Jalan

Antrean pembelian BBM di sebuah SPBU di Sidoarjo.(Dok. MI)

KABAR rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang diisukan mulai berlaku per 1 April 2026 memicu kepanikan warga di Kabupaten Sidoarjo. Pantauan di lapangan menunjukkan lonjakan antrean kendaraan yang signifikan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada Selasa (31/3).

​Kondisi paling mencolok terlihat di SPBU kawasan Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat mengular panjang hingga meluber ke badan jalan, yang sempat mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Berdasarkan pantauan di lokasi, warga mulai memadati SPBU sejak sore hari demi mendapatkan BBM dengan harga lama sebelum pergantian hari pada pukul 00.00 WIB.

​"Melihat berita katanya nanti malam ada kenaikan harga. Jadi ini antisipasi saja, mumpung belum ganti hari sekalian isi penuh tangki motor," kata Amir,40, salah satu pengendara motor saat ditemui di tengah antrean, Selasa (31/3).

​Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai besaran kenaikan harga, gelombang masyarakat yang ingin melakukan pengisian BBM terus berdatangan. Petugas SPBU tampak sibuk mengatur jalannya antrean agar tidak semakin mengganggu akses jalan raya utama.

​Fenomena antrean ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga tengah malam nanti, seiring dengan kekhawatiran warga terhadap dampak kenaikan harga komoditas energi tersebut. (H-3)