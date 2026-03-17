Distribusi BBM Dipastikan Aman Selama Mudik Lebaran 2026

Antrean BBM di SPBU Sanggau Ledo, Kabupaten Bnegkayang.(Antara)

PT Elnusa Petrofin (EPN), bagian dari Pertamina Group, memastikan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan–Idulfitri 2026 PT Pertamina (Persero). Periode Satgas berlangsung sejak 9 Maret hingga 1 April 2026 untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi nasional dan memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan aman, andal, dan tepat waktu di seluruh wilayah operasional.

Selama Satgas, Elnusa Petrofin akan mengoperasikan 1.885 unit Mobil Tangki (MT) dengan total kapasitas angkut mencapai 31.576 kiloliter (KL). Armada ini diperkuat dengan tambahan 114 unit MT baru guna meningkatkan fleksibilitas dan keandalan distribusi di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Selain itu, 225 unit armada tambahan melalui skema spot charter disiapkan sebagai kapasitas cadangan, ditempatkan secara strategis di wilayah konsumsi tinggi dan akses menantang.

Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Doni Indrawan, menegaskan, “Satgas Ramadan–Idulfitri merupakan misi strategis pelayanan nasional yang menuntut kesiapan operasional secara menyeluruh. Elnusa Petrofin memastikan seluruh aspek, mulai dari SDM, armada, hingga sistem pengendalian distribusi, berada dalam kondisi optimal,” kata Doni, Selasa (17/3).

Untuk aspek keselamatan, perusahaan mengoperasikan Road Traffic Control (RTC) untuk memantau pergerakan armada dan menyediakan 124 titik rest area dan checkpoint di seluruh Indonesia. Setiap armada diwajibkan beristirahat setelah maksimal empat jam berkendara, sebagai bagian dari penerapan manajemen kelelahan berbasis HSSE.

Elnusa Petrofin juga menyiapkan 25 titik SPBU kantong berkapasitas 16 KL di titik rawan kemacetan guna menjaga kelancaran pasokan BBM selama arus mudik dan balik. “Kami berkomitmen untuk menjaga agar energi tetap tersedia secara aman, tepat waktu, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idulfitri dengan tenang,” tambah Doni.

Dalam mendukung stabilitas distribusi energi nasional, BBM juga disalurkan ke sektor strategis lain, termasuk 520 SPBP (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polisi) serta 638 APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) yang tersebar hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Dengan kesiapan armada, SPBU cadangan, dan sistem pengendalian distribusi terintegrasi, Elnusa Petrofin menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam distribusi energi nasional, sekaligus memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar selama Ramadan dan Idulfitri 1447 H. (Fik/I-1)