Isu BBM  Naik 1 April 2026 , Warga di Makassar Antre di SPBU

Warga di Makassar antre BBM(Lina Herlina /MI)

KEMACETAN terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, Selasa (31/3). Antrean kendaraan yang mengular itu akibat kabar BBM Naik 1 April 2026 sehingga masyarakat membelinya di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada.

Banyak pemilik kendaraan, utamanya roda empat memilih mengisi tangki penuh sebelum masuk April 2026 akibat isu kenaikan BBM. Dari pantauan Media Indonesia, antrean terjadi di tiga SPBU yang ada di Jalan AP Pettarani, lalu di di Jalan Abdullah Dg Sirua, Jalan Gunung Bawakaraeng dan dua SPBU di Jalan Sultan Alauddin.

Irfan, warga Rappocini mengaku awalnya enggan antre, tapi melihat banyak kendaraan yang antre, ia ikut. Menurutnya antrean untuk membeli BBM sudah terjadi beberapa hari terakhir. Bahkan, sambung dia, ada SPBU yang kehabisan stok.

"Siapa tau naik betul harga BBM? Kalau diisi full sekarang, lumayan bisa dipakai beberapa hari ke depan dengan harga lama. Lagian ada SPBU yang katanya habis pasokannya, kalau bukan habis pertalite, solar, biasa juga Pertamax nya habis," aku Irfan.

Menanggapi hal itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan bahwa ketersediaan energi bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan dijamin bersama pemerintah melalui pengelolaan distribusi yang terukur dan berkelanjutan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto menyampaikan bahwa mekanisme penetapan harga BBM, khususnya BBM subsidi, merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Penetapan harga BBM subsidi mengacu pada kebijakan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta regulasi turunannya. Pertamina menjalankan penugasan untuk memastikan penyaluran energi sampai ke masyarakat sesuai ketentuan,” ujar Lilik.

Ia juga menegaskan bahwa informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di masyarakat saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Hingga saat ini belum terdapat pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak memiliki sumber jelas,” lanjutnya.

Menurut Lilik, informasi resmi terkait harga dan produk BBM Pertamina hanya disampaikan melalui saluran komunikasi resmi perusahaan.

“Masyarakat dapat mengakses informasi melalui website www.pertamina.com dan www.pertaminapatraniaga.com untuk mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya,” jelasnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga memastikan bahwa kondisi stok BBM di seluruh wilayah Sulawesi dalam keadaan aman dan terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat tidak perlu panik dan diimbau untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhan serta tidak melakukan penimbunan, karena selain mengganggu distribusi, juga dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan lingkungan sekitar,” tambah Lilik. (H-4)