Antrean Pengisian BBM di Bengkulu Mulai Meningkat

Antrean panjang kendaraan yang hendak diisi BBM di SPBU hingga berdampak timbulnya kemacetan di jalan raya di Kota Bengkulu, Jumat (6/3/2026).(MI/Marliansyah)

ANTREAN kendaraan disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) mulai meningkat sejak Jumat pagi (6/3).

Antrean kendaraan roda empat dan dua disejumlah SPBU untuk mengisi BBM mulai meningkat sehingga menimbulkan kemacetan.

Dari pantauan Media Indonesia pada Jumat (6/3) disejumlah SPBU yang ada di Kota Bengkulu, antrean kendaraan di SPBU mulai meningkat.

Di SPBU Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, antrean BBM mulai terjadi sejak Jumat pagi (6/3).

Wahyu, 35, warga Kelurahan Panorama di Bengkulu, mengatakan, antrean BBM di SPBU mulai meningkat dibandingkan pada Kamis (5/3) lalu.

"Antrean kendaraan di SPBU mengakibatkan terjadinya kemacetan akibat kendaraan roda empat dan dua antrean mengisi BBM," katanya.

Penyebab antrean tersebut, lanjut dia, akibat warga panik karena pemerintah menyatakan pasokan BBM cukup untuk 21 hari ke depan sehingga terjadi kepanikan warga.

Di SPBU lainnya, seperti SPBU KM 6,5 di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, antrean juga terjadi sehingga menimbulkan kemacetan.

Ucok, 28, seorang petugas SPBU di Kota Bengkulu, mengatakan, pasokan BBM yang masuk ke SPBU masih normal dan tidak ada kendala pendistribusiannya.

"Antrean BBM mulai dirasakan sejak hari ini atau Jumat (6/3) sehingga terjadi kepadatan diarea SPBU," imbuhnya. (MY/E-4)