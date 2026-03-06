Pemerintah Minta Warga Tak Panic Buying, Harga BBM Subsidi Dipastikan tidak Naik

Harga BBM Subsidi Dipastikan tidak Naik(Antara)

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta masyarakat tetap tenang di tengah dinamika konflik di Timur Tengah yang dipicu perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dan ketersediaan stok masih dalam kondisi aman.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan energi nasional. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebihan yang justru berpotensi menimbulkan kelangkaan.

Baca juga : Kementerian ESDM Jamin Ketersediaan BBM dan Elpiji Selama Ramadan dan Lebaran

“Perlu kami sampaikan agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying,” ujar Dwi Anggia dalam keterangan resmi, Jumat (6/3).

Pihaknya memastikan ketersediaan stok energi, khususnya BBM, masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang perayaan Idulfitri. Selain itu, pemerintah juga menjamin harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia tengah bergejolak akibat situasi geopolitik global.

Kementerian ESDM juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan BBM karena tindakan tersebut dapat mengganggu distribusi dan memicu kelangkaan di sejumlah wilayah.

Di sisi lain, pemerintah terus memastikan distribusi BBM ke berbagai daerah berjalan lancar agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian kondisi global. (Ins)