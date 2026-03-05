Aman, Stok BBM dan LPG untuk Ramadhan dan Lebaran di DIY Sudah Disiapkan Jauh Hari sebelum Perang

Ilustrasi(ANTARA)

DIY dan Jawa Tengah akan menjadi tujuan mudik lebaran pada libur Idulfitri mendatang. Pertamina pun menegaskan telah mempersiapkan stok BBM dan LPG jauh hari sebelum perang Israel-Amerika lawan Iran.

Taufiq Kurniawan, Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah,

"Jadi, stok BBM di Jateng dan DIY untuk di bulan Ramadhan dan Idulfitri itu kami sudah siapkan jauh-jauh hari sebelum Perang Iran dan Israel terjadi. Jadi, kita jamin pasokannya aman," kata dia, Kamis (5/3).

Terkait yang disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tentang stok BBM untuk 20 harian, kata dia, membacanya itu adalah stok pada hari ini itu bisa tahan untuk 20 kali lipat konsumsi normal. Misalnya, apabila konsumsi BBM di Jogja 10, stoknya yang ada adalah 200.

"Berarti, jika pada hari ini konsumsi BBM melonjak 20 kali lipat pun kita bisa menanggulangi karena stoknya ada 20 kali lipat," ungkap dia.

Untuk hari besok, barang keluar masuk, stoknya juga pasti dijaga di angka 20 kali lipat lagi hingga hari-hari seterusnya sampai dengan bulan Desember.

Sebelumnya di Kompleks Kepatihan, Sales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga untuk wilayah DIY dan Solo Raya Weddy Surya Windrawan menegaskan, dalam menyambut lebaran ini pada dasarnya kondisi juga tidak ada masalah. Berapapun yang dibutuhkan, pihaknya berkomitmenkan supaya BBM atau LPG terpenuhi.

"Untuk melayani masyarakat terutama di hari besar untuk Ramadhan ini tercukupi," tutup dia. (H-2)