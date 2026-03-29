Hujan Deras dan Angin Kencang di Kota Bandung Robohkan Pohon dan Tumbangkan Papan Reklame

Ilustrasi(Dok Diskominfo Bandung)

HUJAN deras disertai angina kencang yang melanda wilayah sebagian wilayah Kota Bandung pada Sabtu (29/3) berdampak luas, hingga menyebabkan enam pohon tumbang dan dua papan reklame roboh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung mencatat, pohon tumbang itu terjadi di Jalan Guntursari Wetan, Jalan Buah Batu Kelurahan Turangga, Jalan Lodaya, Jalan Buah Batu Kelurahan Batununggal, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Selontongan.

Sedangkan dua papan reklame roboh terjadi di Jalan Buah Batu, Kelurahan Turangga. Beruntung, semua kejadian yang dipicu hujan deras disertai angina kencang tersebut tidak sampai menyebabkan adanya korban jiwa maupun luka.

"Kejadian ini dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem berupa hujan deras yang disertai angina kencang," ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kota Bandung, Amires Pahala Minggu (29/3).

Menurut Amires, berdasarkan data yang dihimpun BPBD Kota Bandung hingga pukul 14.30 WIB, seluruh kejadian pohon tumbang dan reklame roboh telah ditangani instansi terkait. "Sudah dilakukan penanganan oleh dinas teknis terkait, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta Satpol PP Kota Bandung,” tuturnya.

Amires menyebut, secara umum, kejadian-kejadian tersebut sempat mengakibatkan gangguan akses jalan dan potensi bahaya di sekitar lokasi, namun tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Atas hal tersebut, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, dan menghindari berteduh di bawah pohon besar atau dekat konstruksi reklame saat hujan dan angina kencang. Segera laporkan kejadian darurat melalui call center 112 atau 113 Kota Bandung.

Sebelumnya, Kepala Damkarmatan Kota Bandung, Soni Bakhtiyar menerangkan seluruh laporan reklame roboh yang masuk melalui layanan darurat 113 langsung ditindaklanjuti dengan respons cepat dari petugas di lapangan. "Rata-rata response time kami sekitar 7 menit, sedangkan action time penanganan di lapangan sekitar 1 jam,” paparnya.

Selain menangani reklame roboh, pihaknya melakukan evakuasi pohon tumbang di Jalan Buahbatu depan Almaz dan di Jalan Guntursari Wetan, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. "Untuk pohon tumbang ada di dua titik di Kecamatan Lengkong, masing-masing di Kelurahan Turangga dan Guntursari Wetan. Semuanya sudah selesai ditangani,” sambungnya. (H-2)