Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Yalimo Papua Pegunungan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
WILAYAH Yalimo, Papua Pegunungan, diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan cukup besar pada Jumat pagi, 27 Maret 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa tersebut memiliki kekuatan Magnitudo 6,2.
Berdasarkan data resmi BMKG, peristiwa ini terjadi tepat pada pukul 05.51 WIB. Pusat gempa atau episenter terletak pada koordinat 3.08 Lintang Selatan (LS) dan 139.47 Bujur Timur (BT). Secara geografis, lokasi tersebut berada di darat, sekitar 78 kilometer arah Timur Laut Yalimo, Papua Pegunungan.
Ditinjau dari kedalamannya, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal dengan kedalaman pusat mencapai 71 kilometer di bawah permukaan bumi.
“Gempa Mag:6.2, 27-Mar-26 05:51:02 WIB, Lok:3.08 LS,139.47 BT (78 km TimurLaut YALIMO-PAPUAPGNGN), Kedlmn:71 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.
Meskipun kekuatan gempa cukup signifikan, hasil pemodelan BMKG menunjukkan guncangan ini tidak berpotensi memicu gelombang tsunami. BMKG juga menekankan informasi awal ini mengutamakan kecepatan untuk segera sampai ke masyarakat, sehingga pengolahan data masih dapat berubah seiring masuknya data pelengkap dari berbagai stasiun seismik.
“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tambah pihak BMKG.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat getaran gempa tersebut. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
BMKG juga mengingatkan warga agar menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat getaran, serta selalu memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa sebelum kembali ke dalam rumah. Informasi resmi terkini dapat terus dipantau melalui aplikasi Mobile Apps WRS-BMKG atau situs resmi inatews.bmkg.go.id. (Z-2)
Gempa dangkal M 4,9 guncang Konawe Kepulauan, Sultra, Kamis (26/3). Getaran terasa kuat hingga Kendari dan Konsel dipicu aktivitas Sesar Naik Tolo.
Getaran gempa M4,2 memang cukup besar di beberapa wilayah. Namun, sampai saat ini dilaporkan belum ada dampak kerusakan akibat gempa.
BMKG melaporkan gempa bumi tektonik di Laut Selatan Sukabumi, Jawa Barat hari ini 13 Maret 2026 dini hari pukul 02.18 WIB. berdasarkan BMKG gempa terkini itu tak berpotensi tsunami
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,4, Jumat (13/3) sekitar pukul 02.18 WIB.
Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
BMKG Wamena mengimbau warga di 8 kabupaten Papua Pegunungan waspada bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor hingga April 2026.
Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menetapkan sembilan tersangka teror KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, usai operasi 11 hari dan pengamanan ketat pasca eskalasi kekerasan.
Penetapan yang dianggap sepihak ini memicu protes keras dari para calon yang namanya hilang dari daftar.
Upaya pengiriman air bersih untuk warga di wilayah Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berubah mencekam setelah sopir truk tangki menjadi sasaran tembakan
