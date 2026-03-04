BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Papua Pegunungan hingga April 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas III Wamena mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Papua Pegunungan. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang diprediksi berlangsung hingga April 2026.
Wilayah Papua Pegunungan yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mamberamo Tengah (Mamteng) masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem hingga bulan depan.
Plt. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Wamena, Laura SM Runggeari, menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan masih berada dalam musim hujan. Kondisi atmosfer yang aktif memicu risiko terjadinya bencana hidrometeorologi.
“Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipicu oleh aktivitas atmosfer, cuaca, iklim, dan hidrologi seperti hujan lebat, kekeringan, angin kencang, atau suhu ekstrem sehingga warga perlu mengantisipasinya,” ujar Laura dalam keterangan resminya di Wamena, Rabu (4/3).
Menurut Laura, jenis bencana ini meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, dan puting beliung. Data menunjukkan bahwa di Indonesia, lebih dari 90 persen bencana tahunan berkaitan erat dengan faktor hidrometeorologi ini.
Beberapa daerah di Papua Pegunungan telah mengalami bencana banjir dan tanah longsor pada waktu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Mengingat kondisi musim hujan yang masih berlangsung, BMKG meminta warga di delapan kabupaten untuk lebih berhati-hati, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
“Warga ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah supaya lebih berhati-hati saat terjadinya hujan dengan intensitas rendah hingga lebat. Apalagi terjadi di malam hari, maka perlu meningkatkan kewaspadaan,” tegasnya.
Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan melakukan langkah mitigasi seperti membersihkan saluran air dan memantau kondisi tebing di sekitar pemukiman guna mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat cuaca ekstrem yang diperkirakan bertahan hingga April mendatang. (Ant/Z-10)
Potensi cuaca ekstrem hari ini di antaranya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta Kabupaten Bolaang
BMKG Balikpapan merilis peringatan dini cuaca ekstrem di Kaltim. Potensi hujan lebat, banjir, dan longsor mengintai Balikpapan hingga Berau pada 9-11 Maret 2026.
BMKG memprediksi musim kemarau di NTB mulai April 2026 akan lebih kering dari biasanya. Simak wilayah terdampak dan imbauan resminya di sini.
Pada pagi cuaca berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur daerah di Jawa Tengah secara merata.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Wilayah Batam yang merupakan daerah kepulauan dengan mobilitas laut yang tinggi membuat kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan.
Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menetapkan sembilan tersangka teror KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, usai operasi 11 hari dan pengamanan ketat pasca eskalasi kekerasan.
Penetapan yang dianggap sepihak ini memicu protes keras dari para calon yang namanya hilang dari daftar.
Upaya pengiriman air bersih untuk warga di wilayah Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berubah mencekam setelah sopir truk tangki menjadi sasaran tembakan
Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, mengutuk keras aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Dekai ibukota Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pangdam XVII/Cendrawasih mengatakan akan dijadwalkan kembali
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved