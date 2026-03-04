BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Papua Pegunungan hingga April 2026

BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Papua Pegunungan.(Ambisius Wiki)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas III Wamena mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Papua Pegunungan. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang diprediksi berlangsung hingga April 2026.

Wilayah Papua Pegunungan yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mamberamo Tengah (Mamteng) masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem hingga bulan depan.

Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Plt. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Wamena, Laura SM Runggeari, menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan masih berada dalam musim hujan. Kondisi atmosfer yang aktif memicu risiko terjadinya bencana hidrometeorologi.

“Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipicu oleh aktivitas atmosfer, cuaca, iklim, dan hidrologi seperti hujan lebat, kekeringan, angin kencang, atau suhu ekstrem sehingga warga perlu mengantisipasinya,” ujar Laura dalam keterangan resminya di Wamena, Rabu (4/3).

Menurut Laura, jenis bencana ini meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, dan puting beliung. Data menunjukkan bahwa di Indonesia, lebih dari 90 persen bencana tahunan berkaitan erat dengan faktor hidrometeorologi ini.

Beberapa daerah di Papua Pegunungan telah mengalami bencana banjir dan tanah longsor pada waktu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Imbauan Keamanan bagi Warga

Mengingat kondisi musim hujan yang masih berlangsung, BMKG meminta warga di delapan kabupaten untuk lebih berhati-hati, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan.

“Warga ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah supaya lebih berhati-hati saat terjadinya hujan dengan intensitas rendah hingga lebat. Apalagi terjadi di malam hari, maka perlu meningkatkan kewaspadaan,” tegasnya.

Daftar Kabupaten yang Berpotensi Terdampak:

Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Lanny Jaya

Kabupaten Nduga

Kabupaten Tolikara

Kabupaten Yahukimo

Kabupaten Pegunungan Bintang

Kabupaten Yalimo

Kabupaten Mamberamo Tengah

Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan melakukan langkah mitigasi seperti membersihkan saluran air dan memantau kondisi tebing di sekitar pemukiman guna mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat cuaca ekstrem yang diperkirakan bertahan hingga April mendatang. (Ant/Z-10)