Menjelang Lebaran 2026, Ibas Instruksikan Kader Demokrat Seluruh Daerah Turun Langsung Bantu Rakyat

WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono.

WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menginstruksikan seluruh kader Partai Demokrat untuk memperkuat semangat gotong royong dan silaturahmi di tengah masyarakat. Penegasan ini disampaikan Ibas dalam kegiatan virtual bertajuk “Ramadan Demokrat Peduli dan Berbagi” bersama ratusan warga dan kader di Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur, Rabu (18/3/2026).

Ibas menekankan bahwa bulan suci Ramadan merupakan momentum krusial bagi partai untuk membuktikan kehadiran nyata di tengah kesulitan rakyat. Menurutnya, kerja nyata jauh lebih penting daripada sekadar retorika politik.

“Demokrat tidak diam. Kita turun langsung menyapa masyarakat untuk meringankan beban mereka. Ini wujud nyata cinta terhadap tanah air, bukan sekadar ucapan tapi karya nyata,” tegas Ibas keterangan yang diterima, Kamis, (19/3).

Baca juga : Ibas Minta Kader Partai Demokrat Jauhi Flexing

Safari Ramadan di Dapil VII Jawa Timur

Selama bulan suci ini, putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut telah melaksanakan serangkaian Safari Ramadan di wilayah Kabupaten Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo. Sejumlah agenda strategis dijalankan untuk memastikan program pemerintah dan partai menyentuh masyarakat bawah.

Kepada jajaran pengurus DPC, PAC, hingga tingkat ranting, Ibas mengingatkan bahwa mereka adalah wajah utama partai di mata konstituen. Ia meminta para kader tetap solid dan konsisten menjalankan "politik pengabdian" yang bersih, cerdas, dan peduli.

“Seluruh kader adalah ujung tombak. Harus tetap kompak dan dekat dengan masyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Urip iku urup, jadikan keberadaan kita sebagai cahaya atau manfaat bagi orang lain,” imbuhnya menggunakan filosofi Jawa.

Baca juga : Ibas: Tudingan Keterlibatan Demokrat soal Ijazah Jokowi Fitnah dan Sesat

Apresiasi dari Daerah

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pacitan yang juga menjabat sebagai Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Ibas. Meski pemantauan dilakukan secara virtual, kehadiran Ibas dinilai memberikan suntikan moral yang besar bagi kader di lapangan.

“Terima kasih atas kepedulian Mas Ibas yang tidak pernah surut. Di penghujung Ramadan ini, beliau terus memberikan contoh kepada kami untuk selalu peduli kepada masyarakat,” pungkas Indrata.

Sebelumnya, Ibas memfasilitasi 500 perantau untuk mudik ke kampung halamannya pada momentum Lebaran 2026 lewat program mudik gratis bersama bertajuk Mudik Aman, Silaturahmi Makin Nyaman. Ibas mengatakan kehadiran negara penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program mudik gratis yang membantu meringankan beban masyarakat. (Ant/H-3)