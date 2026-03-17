Darurat KLB Campak Jember: Sinergi Lintas Sektor di Semboro Targetkan 95% Sasaran

UPTD Puskesmas Semboro kembali menggencarkan kegiatan Outbreak Response Immunization (ORI) Campak pada Selasa (17/3/2026). Langkah agresif ini merupakan respons masif menanggapi Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes RI guna menekan angka Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak yang tercatat telah muncul di Kabupaten Jember pada awal tahun 2026.
Fokus pelaksanaan hari ini menyasar empat desa utama di wilayah Kecamatan Semboro, yakni Desa Semboro, Sidomekar, Rejoagung, dan Sidomulyo. Pantauan di lokasi menunjukkan kehadiran para Kepala Desa setempat bersama personel TNI dari Koramil dan Polri dari Polsek Semboro yang aktif mendampingi petugas kesehatan.
Kehadiran unsur pimpinan wilayah ini menjadi kunci dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat terhadap keamanan vaksin MR (Measles Rubella). Kepala UPTD Puskesmas Semboro menyatakan bahwa dukungan dari jajaran muspika sangat membantu dalam memobilisasi sasaran, terutama bagi warga yang masih memiliki keraguan.
"Sinergi hari ini sangat luar biasa. Dukungan dari Bapak Kades, Ibu PKK, serta jajaran TNI-Polri membuktikan bahwa urusan kesehatan anak adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Kepala UPTD Puskesmas Semboro saat meninjau lokasi di Desa Sidomekar.
Langkah percepatan ini diambil menyusul data yang menunjukkan tren penurunan cakupan imunisasi rutin di Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, capaian imunisasi di beberapa wilayah sempat menurun, yang menyebabkan terbentuknya kesenjangan kekebalan (immunity gap).
Pihak Puskesmas Semboro optimis dengan bantuan pengamanan dan sosialisasi dari TNI-Polri, target 95 persen sasaran dapat tercapai dalam periode Maret hingga April ini. Selain di balai desa, petugas juga menyiapkan skema jemput bola (door to door) untuk memastikan tidak ada balita yang terlewatkan dari perlindungan vaksin.
Masyarakat diimbau untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan anak dengan gejala demam tinggi disertai ruam kemerahan, guna mendapatkan penanganan cepat sebelum terjadi penularan yang lebih luas. (H-2)
Meski banyak kasus campak dapat sembuh dengan sendirinya, penyakit ini perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan komplikasi serius seperti radang paru, diare, dehidrasi dan radang otak.
