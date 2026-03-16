Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya Selasa 17 Maret 2026 (27 Ramadan 1447 H)

MEMASUKI fase akhir bulan suci, jadwal imsakiyah menjadi panduan vital bagi warga Kota Surabaya. Berdasarkan data resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut rincian waktu Imsak dan Subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada hari ke-27 Ramadan.

Jadwal Imsakiyah Kota Surabaya - Selasa, 17 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB) IMSAK 04:09 SUBUH 04:19 Terbit 05:30 Zuhur 11:41 Asar 14:50 MAGHRIB (Buka Puasa) 17:45 Isya 18:53

Catatan Penting Ramadan:

Malam ke-27 sering diyakini sebagai salah satu malam ganjil yang memiliki potensi besar turunnya Lailatul Qadar. Perbanyak doa dan iktikaf. Zakat Fitrah: Mengingat sudah memasuki akhir Ramadan, umat Muslim diimbau untuk segera menunaikan zakat fitrah melalui lembaga resmi (BAZNAS) atau masjid terdekat guna menghindari keterlambatan.

Pastikan Anda menyetel alarm setidaknya 30 menit sebelum waktu imsak pukul 04:09 WIB agar proses sahur berlangsung tenang dan tidak terburu-buru. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ke-27!

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)