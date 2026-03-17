Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

Media Indonesia
17/3/2026 20:10
Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 18 Maret 2026 (28 Ramadan 1447)
UMAT Muslim di Kota Surabaya kini telah memasuki fase akhir bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada Rabu, 18 Maret 2026, ibadah puasa diprediksi memasuki hari ke-28 bagi yang mengikuti ketetapan pemerintah/NU atau hari ke-29 bagi warga yang mengikuti kalender Muhammadiyah.

Mengetahui jadwal imsakiyah yang akurat sangat penting untuk memastikan batas akhir sahur tidak terlewati, terutama di tengah semangat meningkatkan ibadah di malam-malam terakhir untuk menjemput Lailatul Qadar.

Jadwal Imsakiyah Surabaya: Rabu, 18 Maret 2026

IMSAK 04:09 WIB
SUBUH 04:19 WIB
Terbit 05:31 WIB
Zuhur 11:43 WIB
Asar 14:49 WIB
MAGRIB (Buka Puasa) 17:44 WIB
Isya 18:53 WIB

Keutamaan Menjaga Waktu Sahur

Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan." (HR. Bukhari dan Muslim). Di hari-hari terakhir Ramadan ini, sahur menjadi momentum krusial untuk menjaga stamina tubuh agar tetap maksimal dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunah, seperti itikaf dan tadarus Al-Qur'an.

Baca juga : Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya Selasa 17 Maret 2026 (27 Ramadan 1447 H)

Bagi warga Surabaya yang sedang menjalankan ibadah di masjid-masjid ikonik seperti Masjid Nasional Al-Akbar atau Masjid Agung Sunan Ampel, jadwal di atas dapat menjadi panduan untuk mengatur waktu istirahat dan persiapan sahur secara tepat waktu.

Tips Sahur di Akhir Ramadan:

  • Konsumsi karbohidrat kompleks agar energi bertahan lebih lama.
  • Perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi di cuaca Surabaya yang terik.
  • Hindari makanan yang terlalu asin agar tidak cepat merasa haus saat siang hari.

Semoga ibadah puasa kita di pengujung Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dan kita dipertemukan dengan hari kemenangan dalam keadaan fitrah.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)



