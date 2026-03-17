Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 18 Maret 2026 (28 Ramadan 1447)

UMAT Muslim di Kota Surabaya kini telah memasuki fase akhir bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada Rabu, 18 Maret 2026, ibadah puasa diprediksi memasuki hari ke-28 bagi yang mengikuti ketetapan pemerintah/NU atau hari ke-29 bagi warga yang mengikuti kalender Muhammadiyah.
Mengetahui jadwal imsakiyah yang akurat sangat penting untuk memastikan batas akhir sahur tidak terlewati, terutama di tengah semangat meningkatkan ibadah di malam-malam terakhir untuk menjemput Lailatul Qadar.
|IMSAK
|04:09 WIB
|SUBUH
|04:19 WIB
|Terbit
|05:31 WIB
|Zuhur
|11:43 WIB
|Asar
|14:49 WIB
|MAGRIB (Buka Puasa)
|17:44 WIB
|Isya
|18:53 WIB
Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan." (HR. Bukhari dan Muslim). Di hari-hari terakhir Ramadan ini, sahur menjadi momentum krusial untuk menjaga stamina tubuh agar tetap maksimal dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunah, seperti itikaf dan tadarus Al-Qur'an.
Bagi warga Surabaya yang sedang menjalankan ibadah di masjid-masjid ikonik seperti Masjid Nasional Al-Akbar atau Masjid Agung Sunan Ampel, jadwal di atas dapat menjadi panduan untuk mengatur waktu istirahat dan persiapan sahur secara tepat waktu.
Semoga ibadah puasa kita di pengujung Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dan kita dipertemukan dengan hari kemenangan dalam keadaan fitrah.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)
Cek jadwal Imsak dan Subuh Kota Surabaya Selasa, 17 Maret 2026 (27 Ramadan 1447 H). Imsak pukul 04.09 WIB. Simak jadwal lengkap sholat di sini!
Cek Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya hari ini, Senin 9 Maret 2026 (19 Ramadan 1447 H). Pastikan waktu sahur Anda tepat sesuai jadwal resmi Kemenag RI.
Cek jadwal Imsak dan Subuh Surabaya Jumat 6 Maret 2026 (16 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu buka puasa dan tips sahur sehat di pertengahan Ramadan.
Cek jadwal Imsak dan Subuh Kota Surabaya Selasa, 17 Maret 2026 (27 Ramadan 1447 H). Imsak pukul 04.09 WIB. Simak jadwal lengkap sholat di sini!
Cek jadwal Imsak dan Subuh di Surabaya untuk Rabu, 11 Maret 2026. Lengkap dengan waktu sholat 5 waktu dan doa sahur sesuai data Kemenag RI.
Cek Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya hari ini, Senin 9 Maret 2026 (19 Ramadan 1447 H). Pastikan waktu sahur Anda tepat sesuai jadwal resmi Kemenag RI.
Cek jadwal imsak dan subuh Surabaya 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H) resmi Kemenag. Pastikan waktu sahur Anda tepat agar ibadah puasa lancar.
