Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 18 Maret 2026 (28 Ramadan 1447)

Ilustrasi.(Freepik)

UMAT Muslim di Kota Surabaya kini telah memasuki fase akhir bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada Rabu, 18 Maret 2026, ibadah puasa diprediksi memasuki hari ke-28 bagi yang mengikuti ketetapan pemerintah/NU atau hari ke-29 bagi warga yang mengikuti kalender Muhammadiyah.

Mengetahui jadwal imsakiyah yang akurat sangat penting untuk memastikan batas akhir sahur tidak terlewati, terutama di tengah semangat meningkatkan ibadah di malam-malam terakhir untuk menjemput Lailatul Qadar.

Jadwal Imsakiyah Surabaya: Rabu, 18 Maret 2026 IMSAK 04:09 WIB SUBUH 04:19 WIB Terbit 05:31 WIB Zuhur 11:43 WIB Asar 14:49 WIB MAGRIB (Buka Puasa) 17:44 WIB Isya 18:53 WIB

Keutamaan Menjaga Waktu Sahur

Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan." (HR. Bukhari dan Muslim). Di hari-hari terakhir Ramadan ini, sahur menjadi momentum krusial untuk menjaga stamina tubuh agar tetap maksimal dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunah, seperti itikaf dan tadarus Al-Qur'an.

Bagi warga Surabaya yang sedang menjalankan ibadah di masjid-masjid ikonik seperti Masjid Nasional Al-Akbar atau Masjid Agung Sunan Ampel, jadwal di atas dapat menjadi panduan untuk mengatur waktu istirahat dan persiapan sahur secara tepat waktu.

Tips Sahur di Akhir Ramadan:

Konsumsi karbohidrat kompleks agar energi bertahan lebih lama.

Perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi di cuaca Surabaya yang terik.

Hindari makanan yang terlalu asin agar tidak cepat merasa haus saat siang hari.

Semoga ibadah puasa kita di pengujung Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dan kita dipertemukan dengan hari kemenangan dalam keadaan fitrah.

