Tol Seksi II Rangkasbitung - Cileles Dibuka Tarif Rp0

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan tol Serang-Panimbang seksi II di Simpang Susun Cikulur, Lebak, Banten, Rabu (29/1/2025). Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menyatakan progres pembangunan konstruksi tol Serang-Panim( ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/YU)

TOL Seksi II Rangkasbitung - Cileles kini dibuka dengan tarif Rp0 yang difungsikan pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Pembebasan tarif tol tanpa tarif Seksi II Rangkasbitung-Cielels mulai berlaku tanggal 12 sampai 25 Maret 2026.

"Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik menuju berbagai daerah di Banten Selatan," ujar Manajer Pengembangan Usaha dan Pemasaran PT Wijaya Karya Serang Panimbang (Wika Serpan), Muhammad Albagir di Lebak, Jumat (13/3).

Baca juga : 76 Juta Pemudik Diprediksi Gunakan Mobil Pribadi

Jalan tol Serang - Rangkasbitung terkoneksi dengan Jakarta dan Merak. Para pemudik yang akan menuju Banten Selatan dapat memanfaatkan jalur seksi II Rangkasbitung - Cileles.

Ia menjelaskan bahwa tol seksi II Rangkasbitung - Cileles beroperasi mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB.

Selain itu, para pemudik diharapkan berhati-hati ketika melewati Tol Seksi II Rangkasbitung- Cileles karena penerangan jalan di beberapa titik belum maksimal.

Penerangan Tol Seksi II Rangkasbitung- Cileles hanya dioperasikan sampai sore.

"Kami berharap pemudik yang melintasi jalan tol Rangkasbitung - Cileles agar hati-hati, selamat sampai tujuan," tutupnya. (Ant/H-4)