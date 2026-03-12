Bawa Pesan Presiden Prabowo, Mardiono Dorong Ketahanan Pangan di Bone Bolango

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
UTUSAN Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Bone Bolango, Selasa (10/3). Dalam kunjungan tersebut, Mardiono menggelar pasar murah untuk ribuan warga, menyalurkan bantuan benih dan pupuk, serta berdialog langsung dengan jajaran OPD, penyuluh pertanian, camat, hingga kepala desa.
Mardiono menegaskan bahwa kehadirannya mengemban misi khusus pemerintah untuk memperkuat fondasi pangan nasional. Di hadapan perangkat daerah, ia turut menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapsiagaan menghadapi situasi global yang sedang tidak menentu.
Menurutnya, persatuan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan masa depan yang kian kompleks.
“Dalam situasi dunia yang penuh gejolak seperti sekarang, seluruh elemen masyarakat harus bersatu. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik untuk kondisi terbaik maupun terburuk,” ujar Mardiono, di Kantor Bupati Bone Bolango, dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/3).
Mardiono menilai Bone Bolango memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga komoditas kopi yang menjadi ciri khas daerah tersebut.
Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata juga penting karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kalau orang berwisata dan merasa nyaman, mereka akan datang kembali. Ini yang perlu terus diperkuat agar ekonomi daerah semakin berkembang,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Mardiono menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Karena itu, pimpinan partai berlambang Kabah ini menekankan agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dikuasai kelompok tertentu, melainkan harus melibatkan masyarakat.
“Alam ini harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Rakyat harus terlibat dalam pengelolaannya, tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir pihak,” tegasnya.
Melalui kegiatan pasar murah dan dialog bersama pemerintah daerah tersebut, Mardiono berharap program-program pemerintah pusat, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi daerah, dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Bone Bolango.
