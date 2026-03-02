Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

BPS: Luas Panen Padi Januari 2026 Naik 35,72 Persen, Produksi Capai 3,04 Juta Ton

Naufal Zuhdi
02/3/2026 16:47
BPS: Luas Panen Padi Januari 2026 Naik 35,72 Persen, Produksi Capai 3,04 Juta Ton
Jagung.(dok.MI)

BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa realisasi luas panen padi pada bulan Januari 2026 mencapai 0,57 juta hektare atau naik 35,72% dibanding Januari 2025 (0,42 juta hektare). Kenaikan luas panen ini diikuti pula oleh peningkatan produksi padi pada Januari 2026 yang mencapai 3,04 juta ton GKG, atau naik 38,69% dibandingkan Januari 2025.

BPS juga melaporkan potensi luas panen padi untuk tiga bulan ke depan. Pada periode Februari-April 2026, BPS memperkirakan luas panen padi mencapai 3,92 juta hektare atau mengalami penurunan seluas 0,16 juta hektare, sekitar 3,87% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, potensi produksi padi pada Februari-April 2026 diperkirakan mencapai 21,24 juta ton GKG, atau turun 4,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun produksi beras pada Februari-April 2026 diperkirakan  turun  4,02% menjadi sebesar 12,23 juta ton beras.

”Angka potensi luas panen dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama, banjir, kekeringan, waktu realisasi panen, dan lain sebagainya,” jelas Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, Senin (2/3).

Selanjutnya, realisasi luas panen jagung pada Januari 2026 mencapai 0,24 juta hektare atau naik sekitar 11,17% dibandingkan Januari 2025.  Sementara itu, produksi jagung pada Januari 2026 mencapai 1,38 juta ton jagung pipilan kering kadar air 14% (JPK KA 14 %) atau naik 11,09% dibandingkan Januari 2025. (Fal/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved