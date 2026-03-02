BPS: Luas Panen Padi Januari 2026 Naik 35,72 Persen, Produksi Capai 3,04 Juta Ton

Jagung.(dok.MI)

BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa realisasi luas panen padi pada bulan Januari 2026 mencapai 0,57 juta hektare atau naik 35,72% dibanding Januari 2025 (0,42 juta hektare). Kenaikan luas panen ini diikuti pula oleh peningkatan produksi padi pada Januari 2026 yang mencapai 3,04 juta ton GKG, atau naik 38,69% dibandingkan Januari 2025.

BPS juga melaporkan potensi luas panen padi untuk tiga bulan ke depan. Pada periode Februari-April 2026, BPS memperkirakan luas panen padi mencapai 3,92 juta hektare atau mengalami penurunan seluas 0,16 juta hektare, sekitar 3,87% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, potensi produksi padi pada Februari-April 2026 diperkirakan mencapai 21,24 juta ton GKG, atau turun 4,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun produksi beras pada Februari-April 2026 diperkirakan turun 4,02% menjadi sebesar 12,23 juta ton beras.

”Angka potensi luas panen dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama, banjir, kekeringan, waktu realisasi panen, dan lain sebagainya,” jelas Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, Senin (2/3).

Selanjutnya, realisasi luas panen jagung pada Januari 2026 mencapai 0,24 juta hektare atau naik sekitar 11,17% dibandingkan Januari 2025. Sementara itu, produksi jagung pada Januari 2026 mencapai 1,38 juta ton jagung pipilan kering kadar air 14% (JPK KA 14 %) atau naik 11,09% dibandingkan Januari 2025. (Fal/P-3)