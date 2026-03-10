BMKG: Wilayah Yogyakarta Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem hingga Tiga Hari ke Depan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Yogyakarta memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama tiga hari ke depan. Terhitung mulai Selasa hingga Kamis (10-12 Maret 2026), wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Plh. Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Sandy Purba Almubarak, mengungkapkan bahwa peringatan ini didasarkan pada hasil analisis dinamika atmosfer terkini. Salah satu pemicu utamanya adalah suhu muka laut yang cukup hangat.
"Suhu muka laut baik dalam skala harian maupun mingguan di Laut Jawa dan Samudra Hindia Selatan Jawa terpantau relatif hangat yakni 28 - 29 derajat Celsius. Kondisi ini mendukung peningkatan suplai uap air ke atmosfer," jelas Sandy di Yogyakarta, Senin (9/3).
Selain faktor suhu laut, Sandy menyebut adanya pusat tekanan rendah di Samudera Hindia sebelah selatan Jawa serta di daratan Australia bagian Utara. Fenomena ini menyebabkan terbentuknya konvergensi (pertemuan massa udara) di wilayah Jawa dan belokan angin.
Kondisi atmosfer tersebut sangat mendukung pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, termasuk DIY. Namun, untuk tanggal 12 Maret, profil vertikal kelembapan udara pada ketinggian 1,0 - 3,0 kilometer diperkirakan berada di angka 40% - 85%, yang sedikit mengurangi laju pertumbuhan awan hujan dibandingkan hari sebelumnya.
Berikut adalah rincian prakiraan cuaca wilayah DIY dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta:
Masyarakat juga diminta untuk selalu memperbarui informasi cuaca terkini melalui situs resmi BMKG, aplikasi InfoBMKG, atau media sosial resmi BMKG Yogyakarta. Koordinasi dengan pihak terkait kebencanaan seperti BPBD dan FPRB sangat disarankan guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.
1. Kapan puncak hujan lebat di DIY minggu ini?
Berdasarkan data BMKG, potensi hujan dengan intensitas lebat diprediksi terjadi pada Rabu, 11 Maret 2026, terutama di wilayah Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul.
2. Apakah ada potensi gelombang tinggi di pantai selatan Yogyakarta?
Tinggi gelombang laut di pesisir selatan DIY terpantau dalam kategori sedang, yakni antara 1,25 hingga 2,5 meter selama periode 10-12 Maret 2026.
3. Wilayah mana yang paling terdampak angin kencang?
BMKG memperingatkan potensi angin kencang dapat menyertai hujan lebat di seluruh wilayah DIY, terutama saat terjadi pertumbuhan awan Cumulonimbus yang signifikan.
STASIUN Geofisika Sleman, BMKG, mengeluarkan prospek cuaca pada 3 dan 4 Februari 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada Selasa, 10 Maret 2026.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (7/3).
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia meningkat dalam sepekan ke depan.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat, 6 Maret 2026.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada Kamis, 5 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved