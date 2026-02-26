Mahasiswa UIN Suska Riau Dicabok Teman Sekampus, Diduga Dipicu Masalah Asmara

Ilustrasi(Dok.Antara)

AKSI kekerasan pecah di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau pada Kamis. Seorang mahasiswa menjadi korban pembacokan brutal yang dilakukan oleh sesama mahasiswa tepat di depan ruang fakultas.

Peristiwa ini terjadi saat korban tengah bersiap mengikuti salah satu tahapan akademik penting. Dimas, salah seorang mahasiswa yang berada di lokasi, menceritakan suasana mencekam saat pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam.

“Awalnya korban menunggu untuk sidang proposal di ruangan Fakultas Syariah dan Hukum. Kami sedang belajar di ruangan sebelah. Saat kami lihat keluar, tampak pelaku sedang membacok korban di depan ruangan. Kami tidak berani menolong karena pelaku membawa kapak,” kata Dimas dikutip dari Antara, Kamis (26/2).

Aksi tersebut berhasil dihentikan setelah pihak keamanan kampus (Satripam) sigap datang ke lokasi dan meringkus pelaku sebelum serangan lebih fatal kembali dilancarkan.

Pihak kepolisian bergerak cepat menangani kasus ini. Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, AKP Anggi Rian Diansyah, mengonfirmasi bahwa pelaku saat ini sudah mendekam di sel tahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Pelaku sudah diamankan di Polsek Binawidya bersama barang bukti senjata tajam berupa kapak dan parang. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait motif dan kronologi kejadian,” kata AKP Anggi.

Kondisi Korban dan Dugaan Motif

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan tangan. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di RS Bhayangkara Pekanbaru, korban rencanakan akan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap karena kedalaman luka yang diderita.

Mengenai alasan di balik tindakan nekat pelaku, polisi memberikan indikasi awal adanya masalah asmara.

"Diduga dipicu persoalan pribadi terkait hubungan percintaan, namun kami masih mendalami motif dan kronologinya," kata AKP Anggi. (Ant/P-4)