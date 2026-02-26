Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Dedi Mulyadi Sebut Banjir Karawang karena Tanggul Sungai Jebol

Bayu Anggoro
26/2/2026 16:34
Dedi Mulyadi Sebut Banjir Karawang karena Tanggul Sungai Jebol
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai banjir yang kerap melanda Kabupaten Karawang dipicu jebolnya tanggul-tanggul di sepanjang aliran sungai.(MI/Bayu Anggoro)

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai banjir yang kerap melanda Kabupaten Karawang dipicu jebolnya tanggul-tanggul di sepanjang aliran sungai. Ia meminta pihak terkait segera melakukan perbaikan agar bencana serupa tidak terus berulang.

"Banjir di Karawang, problem utamanya sungai sungainya tanggulnya jebol," kata Dedi di hadapan para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, Kamis (26/2), di Bandung.

Ia pun meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) segera menangani tanggul yang rusak karena wilayah tersebut berada dalam kewenangan lembaga tersebut.

Baca juga : Enam Warga Cianjur Diduga jadi Korban TPPO, KDM Jemput Langsung ke NTT

"Semoga itu bisa segera ditangani, karena itu wilayah BBWS," katanya.

Dedi berharap pembangunan maupun perbaikan tanggul dilakukan dengan kualitas yang lebih baik sehingga mampu bertahan dalam jangka panjang. Menurut dia, masih ditemukan tanggul yang dibangun secara sementara dengan material sederhana.

"Saya lihat tanggul sementaranya ada yang dibuat dari bambu, pasir dikarungin," sesalnya.

Meski demikian, ia memahami kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi keterbatasan anggaran. "Mungkin pembiayaan yang belum turun," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan perbaikan tanggul untuk meminimalkan risiko banjir di Karawang, terutama saat curah hujan tinggi. (BY/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved