Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Indonesia pada periode 1–4 September 2025 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Namun, masyarakat diimbau waspada adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah.
BMKG menyebut hujan sedang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan.
Selain itu, hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang juga diprakirakan terjadi di beberapa daerah dengan status siaga, yaitu Sulawesi Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara potensi angin kencang terpantau di Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.
Menghadapi potensi cuaca ekstrem, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. “Hindari wilayah terbuka ketika hujan disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi angin kencang,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.
Masyarakat juga diminta tetap menggunakan tabir surya serta menjaga asupan cairan tubuh, karena cuaca terik masih berpotensi terjadi pada musim kemarau. Selain itu, kesiapsiagaan perlu ditingkatkan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. (I-3)
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Senin 1 September 2025. Seluruh kawasan ibu kota diprediksi memiliki cuaca berawan tebal.
BMKG memperingatkan potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah pada Senin, 1 September 2025. Berikut prakiraan cuaca kota-kota besar di Indonesia:
BMKG memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 31 Agustus 2025.
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Sabtu 30 Agustus 2025. Sebagian kawasan ibu kota diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan pada siang.
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk Sabtu, 30 Agustus 2025. Sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi berpotensi hujan sedang hingga sangat lebat.
Sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan mengalami hujan sedang hingga lebat di beberapa daerah.
Bibit siklon Tropis 91W terpantau di Laut Cina Selatan dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan minimum 1003 hPa. Sistem ini bergerak ke arah barat-barat laut dan berpotensi
BMKG memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat akan melanda beberapa wilayah Indonesia pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir
BMKG Kepulauan Riau mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepri pada Sabtu (9/8). Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved