BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

BMKG Imbau Waspada Cuaca Ekstrem 1–4 September 2025

Atalya Puspa    
01/9/2025 09:17
Pengendara sepeda motor menerobos hujan di kawasan Senopati, Jakarta, Jumat (14/3).(ANTARA/SULTHONY HASANUDDIN)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Indonesia pada periode 1–4 September 2025 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Namun, masyarakat diimbau waspada adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah.

BMKG menyebut hujan sedang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan.

Selain itu, hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang juga diprakirakan terjadi di beberapa daerah dengan status siaga, yaitu Sulawesi Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara potensi angin kencang terpantau di Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Menghadapi potensi cuaca ekstrem, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. “Hindari wilayah terbuka ketika hujan disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi angin kencang,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Masyarakat juga diminta tetap menggunakan tabir surya serta menjaga asupan cairan tubuh, karena cuaca terik masih berpotensi terjadi pada musim kemarau. Selain itu, kesiapsiagaan perlu ditingkatkan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. (I-3)



Editor : Budi Ernanto
