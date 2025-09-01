Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 1 September 2025: Berawan Seharian

Ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Senin 1 September 2025. Seluruh kawasan ibu kota diprediksi memiliki cuaca berawan tebal.

Sejak pagi enam wilayah Jakarta, yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, serta Kabupaten Kepulauan Seribu, diprediksi berada dalam kondisi berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hari, cuaca Jakarta tetap diselimuti awan tebal dengan suhu berkisar 30-31 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan masih bertahan hingga sore hari di seluruh wilayah.

Pada malam harinya, awan tebal belum juga beranjak dari hampir seluruh langit Jakarta. Hanya Jakarta Selatan yang diprakirakan akan diguyur hujan ringan. BMKG menjelaskan, hujan ringan ditandai dengan curah kurang dari 2,5 mm per jam, sementara hujan sedang berada pada kisaran 5–10 mm per jam.

Secara umum, suhu udara Jakarta pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24-32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 5-7 km per jam. Khusus Kabupaten Kepulauan Seribu, kecepatan angin diprediksi lebih kencang, mencapai 16 km per jam. (Ant/E-3)