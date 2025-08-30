Prakiraan Cuaca BMKG 30 Agustus 2025: Hujan Lebat, Gelombang Tinggi, dan Suhu Panas

Prakiraan cuaca hari ini.(Dok. Freepik)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Sabtu, 30 Agustus 2025. Sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi berpotensi hujan sedang hingga sangat lebat, disertai gelombang tinggi dan suhu panas di beberapa kota besar.

Cuaca di Sumatera

Hujan Ringan: Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkalpinang

Hujan Sedang: Medan

Hujan Petir: Bengkulu, Bandar Lampung

Berawan: Banda Aceh

Berawan Tebal: Jambi

Cuaca di Jawa

Berawan Tebal: Jakarta, Surabaya

Hujan Ringan: Serang, Semarang, Yogyakarta

Hujan Sedang: Bandung

Bali & Nusa Tenggara

Cerah Berawan: Kupang

Berawan: Denpasar

Berawan Tebal: Mataram

Kalimantan

Hujan Ringan: Pontianak, Palangka Raya, Samarinda

Hujan Sedang: Tanjung Selor

Hujan Petir: Banjarmasin

Sulawesi

Berawan Tebal: Kendari, Makassar, Gorontalo, Manado

Hujan Ringan: Palu

Hujan Sedang: Mamuju

Maluku & Papua

Berawan Tebal: Ambon

Hujan Ringan: Jayawijaya, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Merauke

Hujan Petir: Nabire

Fenomena Atmosfer

BMKG mendeteksi sirkulasi siklonik di:

Perairan barat Sumatera Utara

Samudra Pasifik timur Filipina

Daerah konvergensi diperkirakan memanjang dari Jambi, Selat Malaka, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Timur, hingga Maluku. Kondisi ini memicu pertumbuhan awan hujan yang meningkatkan potensi hujan sedang hingga sangat lebat, khususnya di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jawa Barat.

Selain itu, daerah konfluensi terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Banda, Laut Timur, dan Samudra Pasifik utara Papua.

Peringatan BMKG

Gelombang Tinggi 2,5 – 4 meter di:

Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai

Samudra Hindia Selatan Jawa

Banjir Rob: berpotensi terjadi di pesisir Maluku.

Suhu Panas: Warga Palembang, Pangkalpinang, Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya perlu waspada. Suhu diprediksi mencapai 30–33°C. Gunakan tabir surya dan jaga cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan.

Cara Pantau Cuaca Terbaru

Prakiraan ini bersifat umum. Untuk info lebih detail dan pembaruan prakiraan cuaca harian per jam, masyarakat dapat:

Mengunduh aplikasi InfoBMKG di App Store atau Play Store

Mengunjungi situs resmi dan media sosial BMKG

Sumber: BMKG (YouTube Official)