Prakiraan Cuaca BMKG 30 Agustus 2025: Hujan Lebat, Gelombang Tinggi, dan Suhu Panas

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Sabtu, 30 Agustus 2025. Sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi berpotensi hujan sedang hingga sangat lebat, disertai gelombang tinggi dan suhu panas di beberapa kota besar.
Cuaca di Sumatera
Hujan Ringan: Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkalpinang
Hujan Sedang: Medan
Hujan Petir: Bengkulu, Bandar Lampung
Berawan: Banda Aceh
Berawan Tebal: Jambi
Cuaca di Jawa
Berawan Tebal: Jakarta, Surabaya
Hujan Ringan: Serang, Semarang, Yogyakarta
Hujan Sedang: Bandung
Bali & Nusa Tenggara
Cerah Berawan: Kupang
Berawan: Denpasar
Berawan Tebal: Mataram
Kalimantan
Hujan Ringan: Pontianak, Palangka Raya, Samarinda
Hujan Sedang: Tanjung Selor
Hujan Petir: Banjarmasin
Sulawesi
Berawan Tebal: Kendari, Makassar, Gorontalo, Manado
Hujan Ringan: Palu
Hujan Sedang: Mamuju
Maluku & Papua
Berawan Tebal: Ambon
Hujan Ringan: Jayawijaya, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Merauke
Hujan Petir: Nabire
Fenomena Atmosfer
BMKG mendeteksi sirkulasi siklonik di:
Perairan barat Sumatera Utara
Samudra Pasifik timur Filipina
Daerah konvergensi diperkirakan memanjang dari Jambi, Selat Malaka, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Timur, hingga Maluku. Kondisi ini memicu pertumbuhan awan hujan yang meningkatkan potensi hujan sedang hingga sangat lebat, khususnya di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jawa Barat.
Selain itu, daerah konfluensi terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Banda, Laut Timur, dan Samudra Pasifik utara Papua.
Peringatan BMKG
Gelombang Tinggi 2,5 – 4 meter di:
Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai
Samudra Hindia Selatan Jawa
Banjir Rob: berpotensi terjadi di pesisir Maluku.
Suhu Panas: Warga Palembang, Pangkalpinang, Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya perlu waspada. Suhu diprediksi mencapai 30–33°C. Gunakan tabir surya dan jaga cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan.
Cara Pantau Cuaca Terbaru
Prakiraan ini bersifat umum. Untuk info lebih detail dan pembaruan prakiraan cuaca harian per jam, masyarakat dapat:
Mengunduh aplikasi InfoBMKG di App Store atau Play Store
Mengunjungi situs resmi dan media sosial BMKG
Sumber: BMKG (YouTube Official)
