Prakiraan Cuaca Rabu, 13 Agustus: Sebagian Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Sedang hingga Lebat

Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Rabu, 13 Agustus 2025.

Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.

Berikut Prakiraan Cuaca Rabu, 13 Agustus 2025

Pulau Sumatera

Hujan Ringan: Medan, Jambi, Palembang

Hujan Sedang: Tanjung Pinang, Bengkulu

Asap/Kabut: Padang

Berawan: Banda Aceh

Berawan Tebal: Pekan Baru, Pangkal Pinang

Hujan Petir: Bandar Lampung

Pulau Jawa

Hujan Ringan: Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta

Berawan Tebal: Surabaya, Mataram

Cerah Berawan: Denpasar

Berawan: Kupang

Pulau Kalimantan

Hujan Ringan: Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin

Hujan Sedang: Tanjung Selor

Pulau Sulawesi

Hujan Ringan: Palu, Mamuju

Berawan Tebal: Manado, Makassar, Kendari

Wilayah Timur Indonesia

Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Jaya Wijaya, Jayapura, Manokwari

Hujan Petir: Sorong

Berawan: Merauke

Sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat, 11 Juli 2025: Bogor dan Sukabumi Waspada Hujan Lebat

Memanjang dari pesisir barat Kalimantan Timur hingga Selat Makassar bagian selatan.

Daerah konvergensi lain

Memanjang dari Laut Jawa bagian barat hingga Sumatera Selatan

Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga Bengkulu di Laut Sulawesi

Laut Banda hingga Laut Seram

Papua Pegunungan hingga Papua Barat Daya

Samudra Pasifik Utara Papua hingga Papua Barat

Samudra Pasifik Timur Filipina

Daerah konfluensi terpantau di

Laut Andaman

Laut Natuna Utara

Laut Cina Selatan

Laut Banda

Laut Arafuru

Laut Sulawesi

Samudra Pasifik Utara Papua hingga Papua Barat

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

Siap siaga potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem yang ditandai dengan simbol berwarna merah di Bengkulu serta potensi hujan lebat ditandai dengan simbol berwarna orange di Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua Tengah.

Baca juga : Prakiraan Cuaca, Senin 23 Juni 2025: Waspada Cuaca Ekstrem Hujan Sedang hingga Lebat

Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 m di

Samudra Hindia Selatan

Banten hingga Nusa Tenggara Timur

Waspadai juga potensi banjir rov di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua Selatan.

Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG.

Sumber: BMKG