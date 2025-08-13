Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Prakiraan Cuaca Rabu, 13 Agustus: Sebagian Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Sedang hingga Lebat

Haliza Tiara Lintang
13/8/2025 05:30
Prakiraan Cuaca Rabu, 13 Agustus: Sebagian Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Sedang hingga Lebat
Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Rabu, 13 Agustus 2025.

Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.

Berikut Prakiraan Cuaca Rabu, 13 Agustus 2025

Pulau Sumatera

  • Hujan Ringan: Medan, Jambi, Palembang
  • Hujan Sedang: Tanjung Pinang, Bengkulu
  • Asap/Kabut: Padang
  • Berawan: Banda Aceh 
  • Berawan Tebal: Pekan Baru, Pangkal Pinang
  • Hujan Petir: Bandar Lampung 

Pulau Jawa

  • Hujan Ringan: Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta
  • Berawan Tebal: Surabaya, Mataram
  • Cerah Berawan: Denpasar
  • Berawan: Kupang

Pulau Kalimantan

  • Hujan Ringan: Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin
  • Hujan Sedang: Tanjung Selor

Pulau Sulawesi

  • Hujan Ringan: Palu, Mamuju
  • Berawan Tebal: Manado, Makassar, Kendari 

Wilayah Timur Indonesia

  • Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Jaya Wijaya, Jayapura, Manokwari
  • Hujan Petir: Sorong
  • Berawan: Merauke

Sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat, 11 Juli 2025: Bogor dan Sukabumi Waspada Hujan Lebat

Memanjang dari pesisir barat Kalimantan Timur hingga Selat Makassar bagian selatan. 

Daerah konvergensi lain

  • Memanjang dari Laut Jawa bagian barat hingga Sumatera Selatan
  • Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga Bengkulu di Laut Sulawesi
  • Laut Banda hingga Laut Seram
  • Papua Pegunungan hingga Papua Barat Daya
  • Samudra Pasifik Utara Papua hingga Papua Barat
  • Samudra Pasifik Timur Filipina

Daerah konfluensi terpantau di

  • Laut Andaman
  • Laut Natuna Utara
  • Laut Cina Selatan
  • Laut Banda
  • Laut Arafuru
  • Laut Sulawesi
  • Samudra Pasifik Utara Papua hingga Papua Barat 

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

Siap siaga potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem yang ditandai dengan simbol berwarna merah di Bengkulu serta potensi hujan lebat ditandai dengan simbol berwarna orange di Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua Tengah. 

Baca juga : Prakiraan Cuaca, Senin 23 Juni 2025: Waspada Cuaca Ekstrem Hujan Sedang hingga Lebat

Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 m di

  • Samudra Hindia Selatan
  • Banten hingga Nusa Tenggara Timur

Waspadai juga potensi banjir rov di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua Selatan. 

Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG. 

Sumber: BMKG



Editor : Reynaldi
