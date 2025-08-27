Prakiraan Cuaca BMKG 27 Agustus 2025: Hujan Ringan di Sumatera, Hujan Petir di Kalimantan, Simak Selengkapnya!

Prakiraan Cuaca BMKG hari ini.(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Rabu, 27 Agustus 2025. Sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami cuaca berawan, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.

Prakiraan Cuaca Per Wilayah

Pulau Sumatera

Hujan Ringan: Pekan Baru, Padang, Pangkal Pinang

Pekan Baru, Padang, Pangkal Pinang Hujan Petir: Medan, Tanjung Pinang

Medan, Tanjung Pinang Berawan Tebal: Banda Aceh, Jambi, Bandar Lampung

Banda Aceh, Jambi, Bandar Lampung Berawan: Bengkulu, Palembang

Pulau Jawa

Hujan Ringan: Semarang, Yogyakarta, Denpasar

Semarang, Yogyakarta, Denpasar Cerah Berawan: Jakarta

Jakarta Berawan Tebal: Serang, Bandung, Surabaya, Mataram, Kupang

Pulau Kalimantan

Hujan Ringan: Tanjung Selor, Palangkaraya

Tanjung Selor, Palangkaraya Berawan Tebal: Pontianak

Pontianak Hujan Petir: Samarinda, Banjarmasin

Pulau Sulawesi

Hujan Ringan: Mamuju, Palu

Mamuju, Palu Berawan Tebal: Gorontalo, Manado, Makassar, Kendari

Wilayah Timur Indonesia

Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Merauke

Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Merauke Hujan Sedang: Jayawijaya

Informasi Siklon Tropis 93W

Bibit siklon tropis 93W diperkirakan persisten dengan arah gerak ke barat-barat laut. Kecepatan angin maksimum 15–20 knot dengan tekanan minimum 1008 hPa dalam 48–72 jam ke depan. Potensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 24–72 jam dengan kategori rendah hingga sedang.

Sirkulasi siklonik terpantau di Teluk Cendrawasih yang membentuk daerah konvergensi dari Papua Selatan hingga Papua Barat Daya.

Daerah Konvergensi

Pesisir selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu Perairan barat Sumatera Barat Selat Malaka Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara Laut Arafuru bagian Utara hingga Laut Seram

Daerah Konfluensi

Laut Andaman Laut Cina Selatan Laut Jawa

Potensi Hujan Lebat

Kondisi atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Hujan sedang hingga lebat ditandai simbol kuning, sedangkan hujan lebat hingga sangat lebat (simbol jingga) berpotensi di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Peringatan Gelombang Tinggi

Waspadai gelombang laut setinggi 2,5–4 meter di wilayah:

Samudra Hindia Barat

Kepulauan Mentawai hingga Lampung

Selat Sunda bagian Selatan

Samudra Hindia Selatan

Banten

Nusa Tenggara Timur

Potensi Banjir Rob

Berpotensi terjadi di pesisir:

Sumatera Utara

Kepulauan Riau

Banten

Jawa Barat

DIY Yogyakarta

Kalimantan Utara

Kalimantan Selatan

Maluku