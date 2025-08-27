Headline
Prakiraan Cuaca BMKG 27 Agustus 2025: Hujan Ringan di Sumatera, Hujan Petir di Kalimantan, Simak Selengkapnya!

Haliza Tiara Lintang
27/8/2025 05:30
Prakiraan Cuaca BMKG 27 Agustus 2025: Hujan Ringan di Sumatera, Hujan Petir di Kalimantan, Simak Selengkapnya!
Prakiraan Cuaca BMKG hari ini.(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Rabu, 27 Agustus 2025. Sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami cuaca berawan, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.

Prakiraan Cuaca Per Wilayah

Pulau Sumatera

  • Hujan Ringan: Pekan Baru, Padang, Pangkal Pinang
  • Hujan Petir: Medan, Tanjung Pinang
  • Berawan Tebal: Banda Aceh, Jambi, Bandar Lampung
  • Berawan: Bengkulu, Palembang

Pulau Jawa

  • Hujan Ringan: Semarang, Yogyakarta, Denpasar
  • Cerah Berawan: Jakarta
  • Berawan Tebal: Serang, Bandung, Surabaya, Mataram, Kupang

Pulau Kalimantan

  • Hujan Ringan: Tanjung Selor, Palangkaraya
  • Berawan Tebal: Pontianak
  • Hujan Petir: Samarinda, Banjarmasin

Pulau Sulawesi

  • Hujan Ringan: Mamuju, Palu
  • Berawan Tebal: Gorontalo, Manado, Makassar, Kendari

Wilayah Timur Indonesia

  • Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Merauke
  • Hujan Sedang: Jayawijaya

Informasi Siklon Tropis 93W

Bibit siklon tropis 93W diperkirakan persisten dengan arah gerak ke barat-barat laut. Kecepatan angin maksimum 15–20 knot dengan tekanan minimum 1008 hPa dalam 48–72 jam ke depan. Potensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 24–72 jam dengan kategori rendah hingga sedang.

Sirkulasi siklonik terpantau di Teluk Cendrawasih yang membentuk daerah konvergensi dari Papua Selatan hingga Papua Barat Daya.

Baca juga : Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025: Hujan Lebat di Pulau Jawa & Kalimantan, Waspada Banjir Rob

Daerah Konvergensi

  1. Pesisir selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat
  2. Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu
  3. Perairan barat Sumatera Barat
  4. Selat Malaka
  5. Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara
  6. Laut Arafuru bagian Utara hingga Laut Seram

Daerah Konfluensi

  1. Laut Andaman
  2. Laut Cina Selatan
  3. Laut Jawa

Potensi Hujan Lebat

Kondisi atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Hujan sedang hingga lebat ditandai simbol kuning, sedangkan hujan lebat hingga sangat lebat (simbol jingga) berpotensi di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Peringatan Gelombang Tinggi

Waspadai gelombang laut setinggi 2,5–4 meter di wilayah:

  • Samudra Hindia Barat
  • Kepulauan Mentawai hingga Lampung
  • Selat Sunda bagian Selatan
  • Samudra Hindia Selatan
  • Banten
  • Nusa Tenggara Timur

Potensi Banjir Rob

Berpotensi terjadi di pesisir:

  • Sumatera Utara
  • Kepulauan Riau
  • Banten
  • Jawa Barat
  • DIY Yogyakarta
  • Kalimantan Utara
  • Kalimantan Selatan
  • Maluku

Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk info detail per jam, pantau aplikasi Info BMKG di App Store/Play Store atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG. (Z-10)

Sumber: Youtube BMKG

 



Editor : Gana Buana
