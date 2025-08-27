Prakiraan Cuaca BMKG 27 Agustus 2025: Hujan Ringan di Sumatera, Hujan Petir di Kalimantan, Simak Selengkapnya!

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Rabu, 27 Agustus 2025. Sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami cuaca berawan, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.
Bibit siklon tropis 93W diperkirakan persisten dengan arah gerak ke barat-barat laut. Kecepatan angin maksimum 15–20 knot dengan tekanan minimum 1008 hPa dalam 48–72 jam ke depan. Potensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 24–72 jam dengan kategori rendah hingga sedang.
Sirkulasi siklonik terpantau di Teluk Cendrawasih yang membentuk daerah konvergensi dari Papua Selatan hingga Papua Barat Daya.
Kondisi atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Hujan sedang hingga lebat ditandai simbol kuning, sedangkan hujan lebat hingga sangat lebat (simbol jingga) berpotensi di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Waspadai gelombang laut setinggi 2,5–4 meter di wilayah:
Berpotensi terjadi di pesisir:
BMKG menginformasikan potensi cuaca ekstrem yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk udara kabur, cerah berawan, berawan, berawan tebal, hujan ringan
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Selasa 22 April 2025. Seluruh kawasan ibu kota diprediksi berawan dan berawan tebal di sepanjang hari ini.
Memasuki siang hari, sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan kecuali Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan turun hujan ringan.
Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) wilayah Jakarta Utara, Pusat, Barat, Timur dan Selatan akan berawan serta berpotensi hujan dengan intensitas ringan.
Udara kabur diprakirakan di Kota Jambi dan Palembang, serta hujan ringan di Kota Pangkalpinang.
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Rabu 27 Agustus 2025. Seluruh kawasan ibu kota diprediksi cerah berawan sepanjang hari.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau sejak 24 hingga 31 Agustus 2025.
SEPEKAN ke depan, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Sementara itu, bibit siklon tropis 93W di timur Filipina berpotensi persisten dengan arah gerak ke barat laut, membawa dampak di wilayah timur Indonesia.
Setelah diterpa hujan dengan cukup intens pada Senin (25/8), DKI Jakarta pada Selasa, 26 Agustus 2025, akan memiliki cuaca yang bersahabat.
