Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025: Cerah Berawan

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Rabu 27 Agustus 2025. Seluruh kawasan ibu kota diprediksi cerah berawan sepanjang hari.
Cuaca Jakarta, mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, hingga Jakarta Utara diramalkan cerah berawan dari pagi hingga malam. Sementara, Kepulauan Seribu akan didominasi cuaca berawan.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca meskipun prakiraan BMKG menunjukkan kondisi cerah berawan di sejumlah wilayah. Cuaca cerah bukan berarti bebas dari potensi perubahan mendadak, terutama saat memasuki masa peralihan musim yang sering ditandai dengan hujan lokal dan angin kencang.
BMKG mengingatkan bahwa cuaca cerah berawan kerap menimbulkan rasa aman berlebihan sehingga sebagian masyarakat mengabaikan langkah antisipasi. Padahal, awan konvektif bisa terbentuk dalam waktu singkat dan memicu hujan deras disertai petir di beberapa titik. Kondisi ini perlu diwaspadai khususnya oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.
Bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, kewaspadaan juga sangat penting. Gelombang tinggi dan perubahan arah angin masih berpotensi terjadi meskipun prakiraan umum menunjukkan langit tampak cerah. Hal yang sama juga berlaku bagi pengguna jalan raya, karena hujan mendadak dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat jalan licin dan berkurangnya jarak pandang. (E-3)
