Prakiraan Cuaca Hari ini Kamis, 28 Agustus 2025: Waspada Hujan Lebat yang Berpotensi Banjir

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Kamis, 28 Agustus 2025.

Sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan mengalami hujan sedang hingga lebat di beberapa daerah.

Selain itu, gelombang tinggi dan potensi hujan juga diperkirakan melanda sejumlah wilayah.

Berikut prakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia:

Pulau Sumatera

Berawan tebal: Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang

Hujan ringan: Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung

Hujan disertai petir: Padang

Pulau Jawa

Berawan tebal: Jakarta

Hujan ringan: Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Berawan: Kupang, Mataram

Hujan ringan: Denpasar

Pulau Kalimantan

Berawan tebal: Samarinda

Hujan ringan: Tanjung Selor, Palangkaraya, Pontianak

Hujan disertai petir: Banjarmasin

Pulau Sulawesi

Berawan tebal: Manado, Gorontalo, Kendari

Hujan ringan: Makassar

Hujan disertai petir: Palu, Mamuju

Pulau Timur Indonesia

Berawan: Ternate

Berawan tebal: Ambon

Hujan ringan: Sorong, Jayawijaya, Manokwari, Jayapura, Merauke

Hujan disertai petir: Nabire

BMKG juga melaporkan adanya bibit siklon tropis 93W yang terpantau di Laut Cina Selatan Barat, Pulau Luzon.

Bibit siklon ini memiliki kecepatan angin maksimum 15 knot di pusat sistem dengan tekanan udara minimum 1003 hPa.

Bibit siklon tropis ini bergerak ke arah barat-barat laut. Sehingga, memiliki potensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 48 jam ke depan dengan kategori rendah.

Hal ini memicu terbentuknya daerah konvergensi serta konfluensi di Laut Cina Selatan Barat Vietnam, serta menginduksi low level jet di Laut Cina Selatan Barat Daya Pulau Luzon.

Selain itu, sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua, yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi.

Daerah konfluensi terpantau di:

Laut Natuna Utara

Laut Cina Selatan

Laut Sulu

Laut Sulawesi

Samudra Pasifik Timur Filipina

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 m di:

Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung

Selat Sunda bagian selatan

Samudera Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur

Perlu diwaspadai juga terhadap potensi banjir di rob pesisir Sumatera Utara, pesisir Banten, pesisir Jawa Barat, pesisir di Yogyakarta, dan pesisir Maluku.

Sementara itu, suhu esok hari di beberapa wilayah, termasuk Banda Aceh dan Bandar Lampung, diperkirakan mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius.

Prakiraan cuaca ini adalah gambaran umum cuaca, untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau di aplikasi InfoBMKG yang terdapat di Playstore atau App store.

