Prakiraan Cuaca Hari ini Kamis, 28 Agustus 2025: Waspada Hujan Lebat yang Berpotensi Banjir

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Kamis, 28 Agustus 2025.
Sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan mengalami hujan sedang hingga lebat di beberapa daerah.
Selain itu, gelombang tinggi dan potensi hujan juga diperkirakan melanda sejumlah wilayah.
BMKG juga melaporkan adanya bibit siklon tropis 93W yang terpantau di Laut Cina Selatan Barat, Pulau Luzon.
Bibit siklon ini memiliki kecepatan angin maksimum 15 knot di pusat sistem dengan tekanan udara minimum 1003 hPa.
Bibit siklon tropis ini bergerak ke arah barat-barat laut. Sehingga, memiliki potensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 48 jam ke depan dengan kategori rendah.
Hal ini memicu terbentuknya daerah konvergensi serta konfluensi di Laut Cina Selatan Barat Vietnam, serta menginduksi low level jet di Laut Cina Selatan Barat Daya Pulau Luzon.
Selain itu, sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua, yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi.
Daerah konfluensi terpantau di:
Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.
Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 m di:
Perlu diwaspadai juga terhadap potensi banjir di rob pesisir Sumatera Utara, pesisir Banten, pesisir Jawa Barat, pesisir di Yogyakarta, dan pesisir Maluku.
Sementara itu, suhu esok hari di beberapa wilayah, termasuk Banda Aceh dan Bandar Lampung, diperkirakan mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius.
Prakiraan cuaca ini adalah gambaran umum cuaca, untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau di aplikasi InfoBMKG yang terdapat di Playstore atau App store.
Sumber: YouTube BMKG
