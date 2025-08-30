Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 30 Agustus 2025: Diselimuti Hujan

Ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Sabtu 30 Agustus 2025. Sebagian kawasan ibu kota diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan pada siang.

BMKG menyebut hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara pada siang hari. Sementara itu, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, serta Kepulauan Seribu diprediksi diselimuti awan tebal.

Memasuki sore hari, hujan ringan diperkirakan bergerak ke Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Sedangkan cuaca Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan berada dalam kondisi cerah berawan, sementara Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu diperkirakan tetap berawan.

Pada malam hari, hujan ringan kembali mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk Jakarta Barat dan Jakarta Utara, cuaca diprediksi berawan, sementara Kepulauan Seribu berada dalam kondisi udara kabur. Adapun Jakarta Pusat diprakirakan cerah berawan.

Kondisi pada pagi hari terpantau cerah berawan di seluruh wilayah Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu yang diprediksi diliputi awan tebal.

BMKG memperkirakan suhu udara di Jakarta berkisar antara 24–33 derajat Celsius, dengan kecepatan angin di rentang 2-14 kilometer per jam. (Ant/E-3)