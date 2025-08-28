Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025: Berawan dan Hujan

Ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimataologi dan Geofisika merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Kamis 28 Agustus 2025. Sebagian Kawasan ibu kota akan cerah berawan, Sebagian lainnya diprediksi diguyur hujan.

Pada pagi hari, seluruh daerah di Jakarta diramalkan diselimuti awan tebal. Kondisi cuaca tersebut berlangsung hingga siang.

Pada sore hari, hujan diperkirakan mulai turun di Jakarta Barat, Jakata Selatan dan Jakarta Timur. Sementara itu, cuaca Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu cerah berawan. Kondisi tersebut diprediksi bertahan hingga malam hari.

Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca meskipun prakiraan BMKG menunjukkan kondisi cerah berawan terjadi di sejumlah wilayah. Cuaca cerah bukan berarti bebas dari potensi perubahan mendadak, terutama saat memasuki masa peralihan musim yang sering ditandai dengan hujan lokal dan angin kencang.

BMKG mengingatkan bahwa cuaca cerah berawan kerap menimbulkan rasa aman berlebihan sehingga sebagian masyarakat mengabaikan langkah antisipasi. Padahal, awan konvektif bisa terbentuk dalam waktu singkat dan memicu hujan deras disertai petir di beberapa titik. Kondisi ini perlu diwaspadai khususnya oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa payung atau jas hujan demi mengantisipasi perubahan cuaca yang berada di luar prediksi BMKG. (E-3)