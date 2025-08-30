Prakiraan Cuaca 31 Agustus 2025: Hujan Lebat Potensial Guyur Jawa Barat dan Jawa Tengah

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 31 Agustus 2025. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai hujan lebat, gelombang tinggi, hingga angin kencang yang dapat mempengaruhi sejumlah perairan.
BMKG mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 95W terdeteksi di Laut Filipina dengan kecepatan angin maksimum sekitar 15 knot dan tekanan minimum 1002 hektopaskal. Meskipun peluang untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan masih rendah, keberadaan sistem ini diprediksi akan memicu konvergensi dan konfluensi angin yang dapat meningkatkan pembentukan awan hujan.
Selain itu, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan barat Lampung. Daerah konvergensi yang memanjang dari Samudera Hindia Barat hingga Papua juga berpotensi meningkatkan intensitas hujan di berbagai wilayah Indonesia.
BMKG mengingatkan masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir, untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat. Informasi cuaca terkini dapat diperoleh melalui aplikasi Info BMKG, situs resmi bmkg.go.id, atau media sosial resmi BMKG. (Youtube BMKG/Z-10)
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Sabtu 30 Agustus 2025. Sebagian kawasan ibu kota diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan pada siang.
Badan Meteorologi, Klimataologi dan Geofisika merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Kamis 28 Agustus 2025. Sebagian Kawasan ibu kota akan cerah berawan.
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Rabu 27 Agustus 2025. Seluruh kawasan ibu kota diprediksi cerah berawan sepanjang hari.
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk Rabu, 27 Agustus 2025. Sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami berbagai cuaca.
La Nina adalah fase dingin dari El Nino-Osilasi Selatan (ENSO), suatu pola iklim alami berupa perubahan atmosfer dan suhu laut di Samudra Pasifik tropis.
Sementara itu, bibit siklon tropis 93W di timur Filipina berpotensi persisten dengan arah gerak ke barat laut, membawa dampak di wilayah timur Indonesia.
Banjir monsun telah menyapu bersih seluruh desa, memicu tanah longsor, dan menyebabkan banyak orang hilang.
Sejumlah wilayah diprediksi mengalami kondisi berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir, pada Rabu, 20 Agustus 2025.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kepulauan Riau mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem pada Selasa (19/8).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk Selasa, 19 Agustus 2025. Sejumlah wilayah Indonesia diprediksi mengalami cuaca ekstrem.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved