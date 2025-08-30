Prakiraan Cuaca 31 Agustus 2025: Hujan Lebat Potensial Guyur Jawa Barat dan Jawa Tengah

Prakiraan cuaca Minggu 31 Agustus 2025(Freepik)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu, 31 Agustus 2025. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai hujan lebat, gelombang tinggi, hingga angin kencang yang dapat mempengaruhi sejumlah perairan.

BMKG mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 95W terdeteksi di Laut Filipina dengan kecepatan angin maksimum sekitar 15 knot dan tekanan minimum 1002 hektopaskal. Meskipun peluang untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan masih rendah, keberadaan sistem ini diprediksi akan memicu konvergensi dan konfluensi angin yang dapat meningkatkan pembentukan awan hujan.

Selain itu, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan barat Lampung. Daerah konvergensi yang memanjang dari Samudera Hindia Barat hingga Papua juga berpotensi meningkatkan intensitas hujan di berbagai wilayah Indonesia.

Wilayah dengan Cuaca Ekstrem

Hujan lebat hingga sangat lebat: Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Gelombang tinggi: Samudera Hindia barat laut Aceh dan Laut Arafuru.

Suhu tinggi (31–33°C): Diperkirakan terjadi di Makassar, Gorontalo, Palu, dan Kendari.

Prakiraan Cuaca di Kota-Kota Besar

Sumatera: Banda Aceh berawan tebal. Hujan ringan di Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Hujan sedang di Medan. Potensi hujan petir di Padang dan Tanjung Pinang.

Jawa: Semarang berawan, Surabaya berawan tebal, Bandung dan Yogyakarta hujan ringan, Jakarta dan Serang hujan sedang.

Bali & Nusa Tenggara: Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berawan tebal.

Kalimantan: Pontianak berawan, hujan ringan di Samarinda, hujan sedang di Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

Sulawesi: Gorontalo dan Makassar berawan tebal, hujan ringan di Manado, Palu, dan Kendari, hujan sedang di Mamuju.

Maluku & Papua: Manokwari dan Merauke berawan tebal, hujan ringan di Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

BMKG mengingatkan masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir, untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat. Informasi cuaca terkini dapat diperoleh melalui aplikasi Info BMKG, situs resmi bmkg.go.id, atau media sosial resmi BMKG. (Youtube BMKG/Z-10)