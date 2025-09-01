Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Prakiraan Cuaca Senin 1 September 2025: Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang

Inqilaf Nur Aprilla
01/9/2025 05:30
Prakiraan Cuaca Senin 1 September 2025: Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang
ilustrasi(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah pada Senin, 1 September 2025.

Bibit Siklon Tropis 95W terpantau di Laut Andaman dan Laut Cina Selatan, bergerak ke barat laut dengan kecepatan angin lebih dari 25 knot. Kondisi ini memicu pembentukan awan hujan di sekitar siklon serta sepanjang daerah konvergensi yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Hujan sedang hingga lebat diprediksi di beberapa wilayah, termasuk Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Papua. Gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Lampung, dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat.

Prakiraan cuaca kota-kota besar di Indonesia:
 
Pulau Sumatera:

  • Berawan Tebal: Banda Aceh, Bandar Lampung
  • Hujan Ringan: Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang
  • Potensi Hujan Petir: Pekanbaru
  • Hujan Petir: Jambi

Pulau Jawa:

  • Berawan Tebal: Jakarta, Surabaya
  • Berawan: Semarang
  • Potensi Hujan Ringan: Serang, Bandung, Yogyakarta

Bali dan Nusa Tenggara:

  • Berawan Tebal: Kupang
  • Cerah Berawan: Mataram
  • Berawan: Denpasar

Pulau Kalimantan:

  • Hujan Ringan: Pontianak, Samarinda, Palangkaraya
  • Potensi Hujan Petir: Tanjung Selor, Samarinda

Pulau Sulawesi:

  • Berawan Tebal: Kediri
  • Berawan: Makassar
  • Potensi Hujan Ringan: Manado, Gorontalo, Palu
  • Hujan Sedang: Mamuju

Pulau Papua:

  • Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Merauke
  • Hujan Sedang: Jayapura

BMKG juga memperingatkan suhu diprediksi 31-35°C di Kota Makassar, Gorontalo, Kendari, Ternate, dan sekitarnya. 
 
Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi dan kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara cepat. (P-4)
 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved