Prakiraan Cuaca Senin 1 September 2025: Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah pada Senin, 1 September 2025.
Bibit Siklon Tropis 95W terpantau di Laut Andaman dan Laut Cina Selatan, bergerak ke barat laut dengan kecepatan angin lebih dari 25 knot. Kondisi ini memicu pembentukan awan hujan di sekitar siklon serta sepanjang daerah konvergensi yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Hujan sedang hingga lebat diprediksi di beberapa wilayah, termasuk Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Papua. Gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Lampung, dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat.
BMKG juga memperingatkan suhu diprediksi 31-35°C di Kota Makassar, Gorontalo, Kendari, Ternate, dan sekitarnya.
Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi dan kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara cepat. (P-4)
