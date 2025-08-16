17-an di Bandung: Tiket Bandros hanya Rp80

Armada Bandung Tour on the Bus (Bandros)(Dok. Istimewa)

MEMPERINGATI Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada Minggu, 17 Agusutus 2025, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) memberlakukan tarif Bandung Tour on The Bus (Bandros) hanya Rp80,-.

Meski tiket Bandros sangat murah, rute perjalanan di HUT ke-80 RI tetap normal, yakni melintasi kawasan ikonik Kota Bandung mulai dari Alun-alun Bandung –Asia Afrika – Banceuy – Viaduct – Wastukencana – Dago – Diponegoro –Cilaki – Tamblong – Asia Afrika.

Kasubag TU BLUD Angkutan, Dishub Kota Bandung, Ade Surya Sabtu (16/8) menyatakan, tarif Bandros hanya Rp 80 tersebut diberlakukan sesuai dengan HUT ke-80 RI dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. “Untuk warga Bandung dan juga wisatawan yang akan naik Bandros, tiket yang akan digunakan pada tanggal 17 itu nilainya Rp 80 bayarnya hanya melalui Qris,” jelasnya.

Menurut Ade, dalam memberlakukan promo tiket Bandros tersebut pihaknya berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) karena peringatan HUT ke-80 RI ini bertepatan dengan pekan Qris Nasional tahun 2025 dan pihaknya berkolaborasi dengan BI, ini hanya berlaku pada tanggal 17 Agustus.

Jam Operasional Bandros

Pemberlakuan harga khusus tiket Bandros, berlaku di dua titik stasiun Bandros yaitu di Alun-alun dan Jalan Diponegoro. "Sedangkan untuk jam operasional kata Ade, tetap akan berlaku seperti biasa yakni dari mulai pukul 08.00 sampai 16.00 dan akan disiapkan 12 armada dengan rincian 10 yang beroperasi di lapangan dan dua armada cadangan. Kalau kapasitas antara 20 sampai 22 penumpang untuk satu unit Bandros, rute yang akan kita lalui rute biasa wisata Bandros," ungkapnya.

Ade menambahkan, selain memeriahkan HUT ke-80 RI, promo ini untuk mendukung program BI dalam mendorong penggunaan Qris. Ia berharap wisatawan bisa ikut merasakan fasilitas yang diberikan oleh Pemkot Bandung, mari kita manfaatkan fasilitas ini untuk berwisata yang disediakan.

Sementara itu, tiket Whoosh, khusus untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2025, juga mendapat diskon besar dari Kereta Cepat Indonesia China. Khusus di HUT ke-80 RI tiket whoosh memberi potongan harga Rp45 ribu.

Tersedia sebanyak 2.220 tempat duduk kelas premium economy yang mendapatkan promo Whoosh Merah Putih. Diskon tersebut tersedia pada empat jadwal keberangkatan Whoosh, yaitu pukul 08.00 dan 17.00 dari Stasiun Halim, serta pukul 08.05 dan 17.05 dari Stasiun Tegalluar Summarecon. (M-1)