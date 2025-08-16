HUT RI, Tiket Whoosh Diskon Rp45.000 untuk Jadwal Ini

Penumpang menunggu kedatangan kereta cepat Whoosh di Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.(Antara/ Abdan Syakura)

DALAM rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memberi potongan harga tiket Whoosh sebesar Rp45.000 untuk keberangkatan khusus pada 17 Agustus 2025.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengungkapkan bahwa promo Whoosh Merah Putih itu berlaku untuk 2.220 kursi kelas Premium Economy di empat jadwal keberangkatan. Dari Stasiun Halim, promo tersedia pukul 08.00 dan 17.00 WIB, sedangkan dari Stasiun Tegalluar Summarecon pada pukul 08.05 dan 17.05 WIB. Jadwal ini kami pilih karena identik dengan tanggal kemerdekaan, sebagai bentuk perayaan bersama masyarakat,” ujarnya.

Tiket promo dapat dibeli melalui aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, serta langsung di loket dan mesin TVM di seluruh stasiun. Harga yang tampil di sistem sudah termasuk potongan Rp45.000 dari tarif dinamis. Tiket ini dapat direfund dan dijadwalkan ulang, namun tidak dapat dipindahtangankan.

“Whoosh bukan hanya moda transportasi, tetapi simbol kemajuan transportasi massal di Indonesia. Di momen kemerdekaan ini, kami ingin masyarakat merasakan pengalaman bepergian dengan moda modern yang aman, nyaman, dan membanggakan Indonesia,” kata Eva.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui layanan pelanggan di stasiun, Contact Center KCIC 150909, WhatsApp 0815-1032-0909, email [email protected], atau media sosial Instagram @keretacepat_id. (M-1)