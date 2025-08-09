Kasus Prada Lucky, DPR: Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pembinaan Prajurit Muda

Peti jenazah Prada Lucky Namo dibalut Bendera Merah Putih saat prosesi pemakaman secara militer di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/8/2025) .(Antara/Kornelis Kaha)

INSTITUSI TNI harus menjadi pelindung rakyat dan bukan justru menjadi tempat praktik kekerasan antarprajurit, apalagi sampai menimbulkan ada yang meninggal dunia.

Demikian penegasan anggota DPR RI Gavriel Putranto Novanto. Ia menyatakan siap membawa kasus Prada Lucky Namo, anggota TNI-AD yang diduga meninggal akibat dianiaya seniornya ke sidang dewan.

Anggota Komisi I DPR RI Dapil NTT II yang membidangi pertahanan menegaskan siap mengawal kasus tersebut. "Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran atas kekerasan. Bila terbukti bersalah, para pelaku harus dihukum berat sesuai hukum militer dan hukum pidana umum," katanya, Sabtu (9/8).

Dia juga menilai praktik kekerasan di tubuh militer tersebut mau alasan apapun tidak dapat ditoleransi, apalagi kali ini dampaknya ke seorang pemuda yang baru menjadi anggota TNI selama dua bulan.

"Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi, karena itu akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pembinaan prajurit muda di TNI sehingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi," tambah dia.

Dia juga menilai peristiwa tersebut bukanlah kasus kekerasan biasa tetapi lebih kepada tuntutan keadilan serta martabat bagi keluarga yang ditinggalkan.

Prada Lucky Saputra Namo meninggal dunia pada Rabu (6/8) lalu usai dirawat intensif di RSUD Nagekeo di Kabupaten Nagekeo, NTT, akibat diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya. Dia sempat melarikan diri ke ibu angkatnya dalam keadaan luka untuk dirawat, namun tidak sempat tertolong. (Ant/P-2)