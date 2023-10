CKB Logistics Tingkatkan Layanan di Makassar melalui Gudang Terbaru

ANAK usaha PT ABM Investama (ABMM) Tbk, CKB Logistics, membuka fasilitas pergudangan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ekspansi bisnis ini selaras dengan visi perusahaan yakni menjadi penyedia solusi logistik terkemuka di Tanah Air.

Dengan dibukanya gudang baru tersebut, jaringan bisnis CKB Logistics kian lebar dan ditujukan bagi pelaku industri bidang mining serta oil and gas untuk merasakan layanan logistik berkualitas.

“Setelah sebelumnya sukses membuka gudang baru di wilayah Sumatera dan Kalimantan, kali ini kami ekspansi dan menyasar wilayah Indonesia Timur. Kami bersyukur karena bisa memperluas jaringan demi meningkatkan layanan logistik kepada pelanggan kami,” ungkap Chief Executive Officer CKB Logistics Iman Sjafei di sela-sela pembukaan gudang baru di Makassar, Sulsel, Selasa (31/10).

Ikut mendampingi dalam peresmian, Area Manager Product Support East ID PT Trakindo Utama Semuel Tikupadang, Regional Manager PT Trakindo Utama Edi Santoso, serta Polsek Biringkanaya Iptu Andi Armin.

Lokasi gudang CKB Logistics di Makassar terbilang cukup strategis. Sebab, letaknya hanya 25 menit dari Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, enam menit menuju Kawasan Industri Makassar (Kima), serta 15 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin. Adapun luas area gudang yakni 1.376 meter persegi dan dilengkapi area terbuka.

Sebagai informasi, Pelabuhan Makassar atau lebih dikenal Pelabuhan Soekarno Hatta merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia Timur.

Dengan begitu, pengiriman melalui jalur laut diyakini efisien karena didukung fasilitas yang menunjang kelancaran distribusi logistik.

Tak hanya itu, jalur darat trans Sulawesi menjadi penopang dalam pendistribusian barang yang lebih cepat.

“Saat membuka gudang baru, kami mempertimbangkan banyak hal mulai dari lokasi dan kondisi daerah. Kami melihat Makassar merupakan kota hub penerbangan bagi Sulawesi dan Indonesia Timur sehingga kami yakin ke depan bisa membantu pengiriman lebih cepat melalui moda transportasi darat, laut, dan udara untuk mempercepat distribusi produk,” ucap Iman.

Perusahaan yang meraih 3PL Company of the Year dan Warehouse Provider of the Year pada ajang Indonesia Logistics Awards 2023 ini bertekad memberikan solusi logistik yang efisien bagi konsumen dan mitranya. Perusahaan meyakini logistik berperan penting pada industri pertambangan sehingga diperlukan sistem manajemen logistik dan supply chain memadai.

CKB Logistics percaya dengan ekspansi, perusahaan mendukung pemerintah dalam menyejahterakan sektor logistik sehingga bisa berkontribusi pada perekonomian daerah dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

“CKB Logistics sebagai perusahaan logistik terintegrasi memiliki beragam layanan produk dan jasa serta jaringan usaha yang luas hingga menjangkau daerah terpencil di Indonesia."

"Kami berupaya mendukung perkembangan bisnis sektor tambang nikel dan tambang lainnya. Dengan diresmikannya gudang baru CKB Logistics di Makassar, kami berharap pendistribusian barang dari dan untuk wilayah Sulawesi serta Indonesia Timur kian efisien,” tutup Iman. (RO/S-2)