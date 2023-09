Raih Sertifikasi Halal, Tokyo Belly Terus Perkuat Citra di Daerah

BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara resmi telah memberikan sertifikat halal dengan nomor ID00410007937820823 kepada Tokyo Belly dari Ismaya Group.

Adapun gerai Tokyo Belly yang sudah tersertifikasi halal tersebar di Jakarta, Bali, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, dan Balikpapan.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen Tokyo Belly untuk memberikan pengalaman kuliner berkualitas dan makin memperkuat citra kepada seluruh masyarakat Indonesia.

CEO Ismaya Group Bram Hendrata mengatakan selama 20 tahun menjadi pionir di industri kuliner Indonesia, Ismaya Group senantiasa berupaya menghadirkan pengalaman kuliner terbaik.

Sebelumnya, Tokyo Belly mematuhi prinsip no pork, no lard, no mirin, no sake untuk memastikan kehalalan menu.

"Untuk itu, kami bangga mengumumkan Tokyo Belly mendapat sertifikasi halal dari BPJPH melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)," kata Bram, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/9).

Ia melanjutkan sejalan dengan misi Ismaya Group yaitu Creating The Good Life, sertifikasi halal ini adalah salah satu bukti nyata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan menikmati kuliner Jepang di Tokyo Belly bagi semua kalangan di sejumlah daerah.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati menyebutkan pihaknya mengapresiasi Ismaya Group yang memilih LPPOM MUI sebagai mitra dan menyelesaikan proses sertifikasi halal untuk Tokyo Belly.

"Dengan adanya sertifikat halal, Tokyo Belly artinya telah memenuhi dua hal," imbuhnya.

Pertama, kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal yang saat ini mewajibkan setiap produk beredar wajib bersertifikasi halal. Kedua, memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya muslim.

"Sertifikat halal merupakan bentuk kepedulian perusahaan atas perlindungan konsumen, sehingga konsumen dapat menikmati Tokyo Belly dengan nyaman," tuturnya.

Bram menambahkan Tokyo Belly mengundang pencinta kuliner Jepang di sejumlah daerah untuk menikmati varian menu seperti Donburi, Ramen, Sushi, Bento, dan lainnya dengan kualitas terbaik.

"Sertifikasi Halal dari BPJPH dan LPPOM MUI memberikan kepercayaan dan peluang lebih besar pada Tokyo Belly untuk menyajikan kuliner Jepang dengan harga lebih terjangkau. Ini akan memperkuat citra Tokyo Belly di industri kuliner Indonesia," pungkas Bram. (RO/S-2)