Dukung Kegiatan Baznas, Enesis Group Dapat Apresiasi dari Pemprov Jabar

SEHARI sebelum habis masa bakti Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil digelar kegiatan Jabar Community Enlightment di Gedung Bale Asri PUSDAI (Pusat Dakwah Islam), Bandung, Selasa (4/9).

Dalam kegiatan Jabar Community Enlightment, Pemprov Jabar memberi penghargaan kepada pihak sponsor yang mendukung kegiatan Semarak Agustusan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jabar.

Dalam kegiatan yang diikuti 1,100 peserta dari anggota TP PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, Pokja Paud, Forikan, Omberko, PPJ, Sekoper Cinta, Jabar Bergerak, Kwarda, MT Insan Kamil, Gubernur Jabar yang biasa disapa Kang Emil menyampaikan apresiasi kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan tersebut. Menurut Kang Emil, dengan dukungan dari para sponsor, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

Baca juga: Kang Emil Mengaku Bangga Memimpin Jawa Barat

Salah satu sponsor yang mendapat apresiasi dari Kang Emil adalah Enesis Group, perusahaan fast-moving consumer goods (FMCG) yang memproduksi produk-produk kesehatan.

Chief HR, Legal, Public Relation & Regulatory Affairs Officer Enesis Grour, Bambang Cahyono menerima penghargaan apresiasi sponsorship yang diberikan Ketua TP PKK Jawa Barat, Atalia Praratya, didampingi Ketua Baznas Jabar, Anang Jauharuddin.

Para Ibu Diingatkan Pentingnya Jaga Kesehatan

Dalam pernyatannya, Bambang Cahyono menjelaskan,“Mengingat para peserta Jabar Community Enlightment ini adalah para ibu yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan keluarga."

Baca juga: Dukung Tenaga Kesehatan, Enesis Group Donasi Produk ke RSUD Tarakan

"Maka melalui dukungan produk kesehatan ini kami ingin mengedukasi para ibu bahwa selain menerapkan pola hidup bersih dan sehat, perlu memilih produk kesehatan yang berkualitas seperti produk-produk dari Enesis Group,” ucap Bambang.

Dukungan ini landaskan atas semangat yang sama dengan Baznas yaitu “From Ta'aruf until Husnul Khotimah” yang sejalan dengan value Enesis Group yaitu “Healthy Product for Healthy Family”.

"Diharapkan produk kesehatan yang berkualitas dari Enesis Group dapat mendukung para ibu membentuk generasi emas yang juara secara lahir dan batin untuk Indonesia yang lebih Juara serta mampu membangun keluarga Sakinah Mawadah Warahmah menuju tujuan hakiki Husnul Khotimah," tutur Bambang.

Baca juga: Terapkan Program CSR, Enesis Group Jalin Kerja Sama dengan RS PON

Adapun beberapa kegiatan yang menjadi rangkaian dalam acara Semarak Agustusan Baznas Jabar lainnya di antaranya pelatihan sertifikasi coaching untuk 78 guru bimbingan konseling, training hypnoteraphy bagi 78 penyuluh agama, semarak Agustusan Baznas Jabar, khitanan massal bagi 78 anak yatim dhuafa, vaksinasi Hepatitis B untuk 200 tenaga kesehatan honorer, Saudagar Gathering, Launching Zakat Express (ZX), juga Launching UPZ. (RO/S-4)