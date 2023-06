Golkar Jawa Barat Sambut Positif Keputusan Mahkamah Konstitusi soal Sistem Pemilu Terbuka

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terhadap sistem pemilihan proporsional terbuka disambut dengan penuh rasa

syukur oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat.

"Tentu kita syukuri apa yang diputuskan MK. Apalagi selama ini kami terus memperjuangkan sistem proporsional terbuka dan kini kita sama-sama dengar keputusan MK tersebut," kata Ketua DPD Partai Golkar Jabar, TB Ace Hasan Syadzil pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu 2024 Tingkat Jabar di Bandung, Kamis (15/6).

Menurut Ace Hasan, perjuangan untuk tetap dengan sistem proporsional

terbuka dan kini telah diputuskan oleh MK semakin menambah optimisme

Partai Golkar termasuk di Jabar. Pasalnya, kekuatan Partai Golkar terletak pada kekuatan para calon anggota legislatifnya yang memang teruji di lapangan dan menjadi pencari suara yang sangat signifikan.

"Keputusan MK itu sekaligus menjadi energi bagi pengurus struktur

partai, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, sampai tingkat

paling bawah, yakni TPS. Jadi, Rakornis ini upaya kami merumuskan

bersama-sama bagaimana strategi yang paling tepat di dalam meyakinkan

masyarakat agar target kemenangan Partai Golkar terus bisa diraih di

2024," ungkapnya.

Rakornis



Terkait dengan Rakornis yang diadakan selama dua hari ini, Ace Hasan

menerangkan, selain membahas masalah pemenangan pemilu, pada Rakornis

juga dibahas tentang Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) yang

pada Rakerda (Rapat Kerja Daerah) tahun lalu Partai Golkar Jabar sudah

merumuskan dan mengesahkan target untuk Pileg dan Pilpres 2024.

"Untuk mencapai target tersebut, salah satu yang menjadi kuncinya adalah kesiapan saksi. Partai Golkar akan menyiapkan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) se-Jabar. Saat ini data calon saksi Golkar untuk TPS se-Jabar, by name, by address, by phone number, sekitar 140 ribuorang," lanjutnya.



Selain itu, lanjut Ace, Partai Golkar juga akan menyiapkan saksi

luar yang merupakan kader ormas Hasta Karya maupun ormas-ormas lainnya

yang merupakan bagian dari keluarga besar Golkar, sehingga total saksi

dalam dan luar sekitar 1,4 juta.

Sekretaris DPD Golkar Jabar MQ Iswara menambahkan, dalam Rakornis kali

ini dihadiri oleh seluruh ketua, sekretaris, wakil ketua bidang

pemenangan pemilu, kepala Badan Saksi dan satu orang staf teknologi

informasi (IT) DPD Golkar kabupaten/kota se-Jabar.

"Pada agenda rakornis dibahas implementasi program DPP yang

ditindaklanjuti di tingkat kabupaten/kota, yang memiliki target

kemenangan secara nasional. Sementara untuk Jabar mempunyai target

sekitar 25%n dan kabupaten/kota minimal 20% persen," tambahnya. (N-2)