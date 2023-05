EF Kids & Teens Kembangkan Kualitas Tenaga Pendidik di Boalemo, Gorontalo

DALAM mewujudkan komitmen turut memajukan pendidikan di Tanah Air, EF Kids & Teens Indonesia menggelar program EF Hello Future #Teacher for the Future.

Program ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2023.

EF Hello Future #Teacher for the Future merupakan program kolaborasi EF bersama Indonesia Mengajar dan Disdikpora Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, berupa Pelatihan Pembelajaran Kreatif Guru Bahasa Inggris Tingkat SD.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik agar lebih kreatif, solid serta semakin agile (cermat) dalam menjawab tantangan pendidikan saat ini dan di masa depan.

Dalam keterangan pers, Minggu (21/5), Country Director EF English First Kids & Teens, Afan Suryadi, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2014, EF telah mendukung program Indonesia Mengajar dengan mengirim pengajar-pengajar muda menjangkau pelosok daerah di Indonesia.

Program EF Hello Future telah dimanfaatkan sebagai wadah praktik pelatihan pengajaran bahasa Inggris yang kreatif oleh guru-guru bahasa Inggris SD dan SMP dari berbagai daerah pelosok di Indonesia.

Kerja Sama dengan Disdikpora Kabupaten Baolemo

Afan menjelaskan,“Di tahun kedua implementasi program, bekerja sama dengan Disdikpora Kabupaten Boalemo, kami kembali menghadirkan EF Hello Future di Negeri Sejuta Ladang."

"Program EF Hello Future tahun ini menjadi lebih spesial, jika di tahun lalu pelatihan harus kami lakukan secara hybrid, kali ini pelatihan guru di Kabupaten Boalemo dapat dilakukan onsite,”jelasnya.

Pada kesempatan membuka rangkaian kegiatan EF Hello Future di aula SMP Negeri 1 Tilamuta, Plt Bupati Boalemo Dr. Hendriwan, M.Si menyampaikan apresiasi dan dukungan penuhnya terhadap upaya pihak-pihak yang turut andil dalam menyukseskan pendidikan di Kabupaten Boalemo.

“Boalemo merupakan kabupaten yang memiliki potensial besar dari segi sumber daya alamnya," kata Hendriwan."Untuk itu, kami sangat menyambut baik adanya program pelatihan ini karena akan mendukung terciptanya SDM unggul dan berkualitas yang Boalemo butuhkan,” jelas Plt Bupati Boalemo.

EF Hello Future #Teacher for the Future bertajuk, “Pelatihan Metode Kreatif Bahasa Inggris dan Kelas Inspirasi di Boalemo” diisi dengan sesi dan berbagai materi fun learning.

Sekitar 40 partisipan guru dari Sekolah Dasar se-Boalemo sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian yang diberikan.

Sandra Helingo dari SDN 19 Dulupi, Kabupaten Boalemo, salah satu guru partisipan program menuturkan, meski dirinya bukan guru bahasa Inggris tetap di sekolahnya, ia bersyukur bisa dan mampu mengikuti materi yang diberikan selama lokakarya.

“Dari berbagai pelatihan Bahasa Inggris yang saya ikuti, menurut saya EF punya pendekatan yang berbeda dan menarik sehingga membuat pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan mampu mematahkan stigma bahwa Bahasa Inggris itu sulit,” paparnya.

Program EF Hello Future yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 10 hingga 13 Mei 2023 untuk mengoptimalkan penerapan pembelajaran kreatif yang memanfaatkan metode PPP (Present, Practice, Produce)

“Antusiasme besar terhadap program EF Hello Future tidak hanya kami rasakan dari guru-guru dan murid, tapi juga masyarakat dari desa sekitar seperti desa Olibu, Buba, Bajo dan lainnya," kata Juli Simatupang, Director of Corporate Affairs EF Indonesia.

"Kami pun senang, di setiap program yang dijalankan selalu ada insight baru yang memperkaya khazanah kami dalam mengembangkan metode pembelajaran berkesinambungan, yang pada akhirnya bisa menghadirkan solusi," ujar Juli. (RO/S-4)