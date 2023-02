Beras Bulog Langka Di Pasar Tradisional Kota Kupang

BERAS bulog yang biasanya dijual seharga Rp9.500 per kilogram (kg), tidak ditemukan lagi di Pasar Tradsional Kasih, Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pedagang di pasar tersebut mengeluh karena tidak menerima pasokan beras bulog sejak satu pekan terakhir.

Anwar, salah satu pedagang di pasar tersebut menyebutkan, kelangkaan beras bulog bisa memicu naiknya harga beras merek lainya dan berdampak pada inflasi. "Susah satu minggu lebih tidak ada lagi beras bulog," ujarnya.

Pantauan, Kamis (23/2) di pasar tersebut, memang tidak ditemukan lagi beras Bulog. "Beras Bulog yang harga Rp9.500 tidak ada. Kalau beras Bulog yang dalam kemasan karung ada. Harganya Rp55.000 per karung," kata Nur, pedagang.

Langkanya, beras bulog membuat harga beras merek lainnya naik, seperti beras kualitas premium merek Nona Kupang dijual seharga Rp13.000 per kg. Adapun beras kualitas medium yang sebelumnya dijual seharga Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram naik menjadi Rp12.000 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah cenderung naik. Saat ini harga bawang merah di pasar tersebut sebesar Rp30.000 per kilogram. Namun beberapa pedagang menyebutkan, berkurangnya pasokan bawang karena musim hujan, berpotensi membuat harga bawang naik. (OL-15)