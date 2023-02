Pemprov NTT Terima Bantuan Alat Deteksi Virus ASF dari Australia

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (7/2), menerima bantuan dua Loop Mediated Isothermal Amplification (Lamp) atau alat diagnostik untuk mendeteksi virus Demam Babi Afrika (African Swine Fever/ASF) yang saat ini mewabah di daerah itu.

Peralatan itu diserahkan bersama-sama oleh CEO Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (Prisma) NTT, Nina Fitz Simons, Program Director Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) John Leigh, dan The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Lulu Wardhani.

"Dengan alat ini, saya harap bisa mengobati kecemasan masyarakat akan keganasan virus ASF ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat," kata Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi saat menerima peralatan tersebut di Kupang, Selasa.



Saat ini, virus ASF menyerang tanaman babi di berbagai kabupaten yang menyebabkan ratusan babi milik peternak mati.

Direktur Program AIHSP John Leigh mengatakan, Prisma dan AIHSP pihaknya juga melakukan bimbingan teknis. lokakarya dan training of trainers (ToT) untuk meningkatkan petugas lapangan veteriner dan teknisi laboratorium.

John berharap Lamp yang diserahkan tersebut dapat memberikan dorongan ekonomi bagi pelaku pasar yang terlibat dalam perdagangan ternak dan produk turunannya.

"Dengan penyerahan alat deteksi virus ASF ini sekaligus untuk membangun kapasitas petugas lapangan dan teknisi laboratorium kami mendukung Pemerintah NTT dalam memulihkan sektor peternakan babi secara cepat," ujarnya. (OL-16)