Harga Beras Premium Di Kota Sukabumi Turun

HARGA beras premium di Kota Sukabumi, Jawa Barat, sempat berada di kisaran Rp12.500 per kilogram. Namun kini harganya turun di kisaran Rp12.200 per kilogram.

Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis Diskumindag Kota Sukabumi, M Rifki, menuturkan belum lama ini harga beras memang sempat naik. Namun, penaikan hanya terjadi pada beras premium.

"Beberapa minggu lalu harganya sempat Rp12.500 per kilogram. Per hari ini harganya turun jadi Rp12.200 per kilogram," kata Rifki, Rabu (26/1).

Sedangkan harga beras jenis lainnya terbilang cukup stabil. Untuk beras jenis Ciherang Cianjur 1 kisaran Rp12 ribu per kilogram, beras Ciherang Cianjur 2 kisaran Rp11.700 per kilogram, beras Ciherang Sukabumi masih tetap Rp10.100 per kilogram, dan beras medium terendab kisaran Rp9.100 per kilogram.

"Turunnya harga beras mungkin karena pasokan sudah mulai stabil. Mudah-mudahan bisa terus lancar," tegasnya.

Sementara itu beberapa jenis komoditas cabai juga sudah terpantau turun. Hasil pantauan di Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, yang harganya terpantau turun yaitu cabai merah besar TW. Semula harganya Rp42 ribu, turun jadi Rp38 ribu per kilogram.

Kemudian cabai merah besar lokal yang semula Rp48 ribu turun jadi Rp40 ribu per kilogram, cabai merah keriting yang semula Rp45 ribu turun jadi Rp40 ribu per kilogram, dan cabai rawit merah juga turun dari Rp62 ribu menjadi Rp58 ribu per kilogram.

"Kalau harga komoditas yang lain stabil. Sejauh ini stok cukup tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tak menimbulkan gejolak," pungkasnya. (OL-15)