Jelang Liburan Nataru, Bulog Pematang Siantar Pastikan Stok Beras Aman

MENGHADAPI liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 ini, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Pematang Siantar memastikan stok beras dalam kondisi aman.



"Saat ini stok beras ada sebanyak 800 ton, gula pasir 19 ton, minyak goreng 15 ton. Bulog siap menghadapi Nataru", kata Nico Purba, Kasi Supply Chain Persediaan dan Pengadaan (SCPP) Bulog Pematang Siantar kepada Media Indonesia, Kamis (24/11).



Selain stok beras aman menjelang Nataru, dia juga mengungkapkan harga beras tidak mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir ini.



"Harga beras medium bulog di pasar berkisar Rp9.500. Dalam pengamatan kami ke Pasar Horas dan Pasar Parluasan harga masih stabil seperti minggu lalu," bebernya.



Sebelumnya, Direktur Utama PD Pasar Horas Jaya Pematang Siantar Toga Sehat Sihite mengungkapkan beberapa jenis bahan pokok pangan di pasar di bawah naungan PD Pasar Horas Jaya seperti Pasar Horas dan Pasar Dwikora Pematang Siantar ada mengalami kenaikan harga. Yaitu di kisaran Rp1.000 - Rp2.000 per kilogram. Kenaikan terjadi seperti pada tomat merah dan daging ayam broiler. Namun tidak pada beras.



"Untuk beras jenis Kuku Balam masih stabil di angka Rp12.000 per kilogram, beras jenis Jongkong IR 64 masih Rp11.000 per kilogram. Kemudian untuk beras jenis Medium Bulog masih tetap Rp9.500 per kilogram," jelas Toga. (AP/OL-10)